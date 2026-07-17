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台南傳無照保母疑涉虐死1歲童 議員要求強化托育監督、修法加重責任

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南一名李姓女子在沒有保母執照情況下，違法收托導致幼童死亡，台南市社會局獲報前往查處發現，除死亡幼童外，李女還收托2名幼童，其中1名幼童返家後，家長也發現其身上有不明傷勢，目前已送醫檢查及驗傷，進一步釐清傷勢成因。

社會局提到，經查李女未取得托育人員證照，卻違法收托三等親以外幼兒，將依「兒少權法」裁罰6萬，本案相關刑事責任由臺南地檢署偵辦中，社會局也會配合調查，並追蹤幼兒狀況。

市議員李中岑表示，該名無照保母疑似涉及虐童案，且其甚至同時照顧5名孩童，包含其親生孩子在內，身上疑似皆被發現有明顯傷勢，情況令人痛心，此案也凸顯出非法托育的隱憂，以及現行稽查制度的不足。

李中岑說，市府各單位應針對虐童案件加強防範，從保母執照的核發到後續的定期訪視，都必須採取更高標準的審核，並落實嚴密的把關流程。

她呼籲，大家都不希望一再看到任何虐童案件發生，造成孩童不可挽回的傷亡，要求市府社會局、教育局及相關單位必須針對保母執照及托育管理措施嚴謹把關，建立更完善的監督機制，以防止悲劇再次發生外，也希望未來能提高無照收托裁罰，甚至修法加重責任。

台南發生一起無照保母違法收托導致幼童死亡，市議員李中岑呼籲，相關單位必須針對保母執照及托育管理措施嚴謹把關，建立更完善的監督機制。記者萬于甄／攝影
台南發生一起無照保母違法收托導致幼童死亡，市議員李中岑呼籲，相關單位必須針對保母執照及托育管理措施嚴謹把關，建立更完善的監督機制。記者萬于甄／攝影

托育 保母 台南

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