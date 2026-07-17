快訊

一覺醒來全身癢！ 高雄五星飯店驚爆「床蝨危機」房客被蟲嚇醒 業者回應了

該買iPad mini 7嗎？OLED iPad mini擬「10月登場」、蘋果iPad系列上市時間曝

台積電領跌…台股重挫逾兩千點！創史上次高跌點 法人建議布局方向

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢龍岡路自小客四腳朝天 59歲女駕駛偏移撞路邊車輛

桃園電子報／ 桃園電子報

S 25632778 0 scaled
59歲范姓婦人駕駛自小客車，不明原因偏移撞到停在路邊的車輛，並當場翻車。圖：讀者提供

桃園市中壢區龍岡路三段昨(16)日上午11時許發生車禍，59歲范姓婦人駕駛自小客車，不明原因偏移撞到停在路邊的車輛，並當場翻車。中壢警分局獲報到場處理，所幸范婦僅身體擦挫傷，無生命危險。

S 25632779 0 scaled
范婦駕駛自小客車沿龍岡路三段直行往龍南路方向直行時，向右偏移與路旁停放之車輛發生交通事故。圖：讀者提供

中壢分局說明，范婦駕駛自小客車沿龍岡路三段直行往龍南路方向直行時，向右偏移與路旁停放之車輛發生交通事故，致使車輛翻覆。該起事故造成范婦身體多處擦挫傷，經警方實施酒測檢查，並無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

S 25632776 0 scaled
有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車時應保持專注，隨時注意車前狀況及道路環境，避免疲勞駕駛或從事其他影響行車安全的行為，並依規定繫妥安全帶，以保障自身及其他用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢龍岡路自小客四腳朝天 59歲女駕駛偏移撞路邊車輛

中壢 車禍

延伸閱讀

影／驚險目擊 騎電動拼裝車逆向超車碰撞後人車全倒

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

影／高雄轎車詭異繞馬路再衝撞路邊砂石車 車頭削一半駕駛慘死

國3桃園龍潭段6車追撞　2人輕傷送醫

相關新聞

台南1歲男童送托竟喪命 無照保母遭肉搜住處被丟雞蛋、撒冥紙

台南有名1歲男童昨送無照保母家托育，家屬不久接獲通知，稱男童發高燒沒有呼吸心跳，要家屬打119就醫不治，家屬指控男童頭部有傷痕，懷疑遭虐，昨深夜即有人肉搜李姓保母住處，前往其住處丟雞蛋、撒冥紙，警方據報後到場驅離，維持現場秩序。

竹南金紙廠鐵皮倉庫火警 推放金紙、溶劑燒整夜

苗栗縣竹南鎮中美里一間鐵皮倉庫昨深夜發生火警，因庫存金紙、紙捲、印刷溶劑等易燃物品，火勢撲滅困難，現場消防人車持續灌救，直到今天清晨5點左右，才順利撲滅火勢，經清查火場無人傷亡，確切起火原因及財損還有待後續調查。

台中男和女友吵架想不開 憂愛犬無人顧「拿刀狠殺紅貴賓」

台中黃姓男子和女友吵架，半夜帶著自己養的1隻紅貴賓開車出門，途中黃一度想不開，又想到日後恐無人照顧他的狗，竟拿刀刺紅貴賓的脖子釀大出血致死，經路人目睹報案才曝光；檢方認為黃犯嫌明確，依違反動物保護法起訴他。

一鍵SOS驚動警力！手機誤觸成新型勤務 警：寧可白跑也不能錯過

智慧型手機內建SOS緊急求救功能，原本是危急時刻的救命工具，卻也因誤觸頻頻引發虛驚。日前台東縣成功鎮三仙隧道附近，就因一支遺失的手機誤發SOS警報，讓警方誤以為有人發生交通事故，立即出動警力展開搜尋，所幸最後證實只是手機掉落誤觸功能，並未造成人員傷亡。

影／高雄轎車詭異繞馬路再衝撞路邊砂石車 車頭削一半駕駛慘死

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，巨大撞擊力，導致錢男轎車卡在砂石車車斗下，車頭被削去一半，錢男當場慘死；警方調監視器發現錢死前曾駕車來回在現場來回繞行，已報請檢察官相驗，以釐清死因。

永揚消防捐贈XR訓練器材 科技模擬學習滅火防災

為了強化社福機構防災意識及提升消防防災教育量能，永揚消防安全設備公司捐贈XR（Extended Reality，延展實境）訓練器材給屏東縣政府社會處，作為推動防災宣導及消防安全教育的多元教學工具，昨天舉行捐贈儀式，現場人員也學習訓練，直呼不容易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。