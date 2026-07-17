59歲范姓婦人駕駛自小客車，不明原因偏移撞到停在路邊的車輛，並當場翻車。圖：讀者提供

桃園市中壢區龍岡路三段昨(16)日上午11時許發生車禍，59歲范姓婦人駕駛自小客車，不明原因偏移撞到停在路邊的車輛，並當場翻車。中壢警分局獲報到場處理，所幸范婦僅身體擦挫傷，無生命危險。

范婦駕駛自小客車沿龍岡路三段直行往龍南路方向直行時，向右偏移與路旁停放之車輛發生交通事故。圖：讀者提供

中壢分局說明，范婦駕駛自小客車沿龍岡路三段直行往龍南路方向直行時，向右偏移與路旁停放之車輛發生交通事故，致使車輛翻覆。該起事故造成范婦身體多處擦挫傷，經警方實施酒測檢查，並無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車時應保持專注，隨時注意車前狀況及道路環境，避免疲勞駕駛或從事其他影響行車安全的行為，並依規定繫妥安全帶，以保障自身及其他用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢龍岡路自小客四腳朝天 59歲女駕駛偏移撞路邊車輛