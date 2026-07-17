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竹南金紙廠鐵皮倉庫火警 推放金紙、溶劑燒整夜

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮中美里一間鐵皮倉庫昨深夜發生火警，因庫存金紙、紙捲、印刷溶劑等易燃物品，火勢撲滅困難，現場消防人車持續灌救，直到今天清晨5點左右，才順利撲滅火勢，經清查火場無人傷亡，確切起火原因及財損還有待後續調查。

據了解，昨晚10點許消防局獲報火警，報案人指稱現場為鐵皮工廠1樓燃燒，無人受困，指揮中心立即派遣竹南分隊人車前往察看，經回報火場面積約1000平方公尺，存放有金紙、紙捲、印刷機台、溶劑一桶200公升等物品，火勢燃燒猛烈；現場以人力鋸開鐵捲門後，出動熱顯像儀、無人機空拍協助清查及機器人灑水灌救。

消防局表示，直到今天凌晨2點左右，現場僅剩殘火處理，緊接著才陸續撤離水線與人車，初步清查火場確無人員傷亡，真正起火原因及財物損失都還有待後續火調人員調查。

現場消防人員以人力鋸開鐵捲門後，出動熱顯像儀、無人機空拍協助清查及機器人灑水灌救。圖／消防局提供
現場消防人員以人力鋸開鐵捲門後，出動熱顯像儀、無人機空拍協助清查及機器人灑水灌救。圖／消防局提供

鐵皮倉庫內存放金紙、紙捲、印刷溶劑等易燃物品，火勢燃燒猛烈。圖／消防局提供
鐵皮倉庫內存放金紙、紙捲、印刷溶劑等易燃物品，火勢燃燒猛烈。圖／消防局提供

苗栗

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