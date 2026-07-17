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台中男和女友吵架想不開 憂愛犬無人顧「拿刀狠殺紅貴賓」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子和女友吵架，半夜帶著自己養的1隻紅貴賓開車出門，途中黃一度想不開，又想到日後恐無人照顧他的狗，竟拿刀刺紅貴賓的脖子釀大出血致死，經路人目睹報案才曝光；檢方認為黃犯嫌明確，依違反動物保護法起訴他。

檢警調查，黃男今年3月12日和女友因故起口角，雙方激烈爭執後他心情不佳，當天半夜就開車出門還不忘帶著紅貴賓上車，凌晨2點多因情緒仍低落就停靠路邊，一度想不開。

檢警查出，黃男當下認為若自己離去後，他的愛犬恐無人照顧，竟然再持刀朝紅貴賓右側脖子狠刺，造成牠右側胸骨舌骨肌斷裂群肌血管破裂出血、右側氣管破裂切割傷，當場血流不止。

附近民眾經過開車，發現駕駛黃男不對勁嚇得報案，警方趕赴現場緊急將黃男送醫、通知他女友，黃的女友抵達後見紅貴賓氣息微弱、滿身是血，也趕快將牠送到動物醫院搶救。

黃男事後無生命危險，但他的紅貴賓因傷重，隔天就因傷勢嚴重感染休克死亡，全案經台中市政府依違反動物保護法告發。

檢方訊時，黃男坦承不諱，與女友證詞相符，並有警方現場調查、照片，台中市動物保護防疫處及寵物明細資料，認定黃犯嫌明確，偵結依違反動物保護法起訴黃男。

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檢方依違反動物保護法起訴黃男。記者曾健祐／攝影
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