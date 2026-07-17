法務部行政執行署桃園分署與內政部移民署桃園市服務站攜手合作，為新住民順利融入在地生活持續盡一份心力。圖：桃園分署提供

為協助新住民跨越語言與文化藩籬，並建立正確法治觀念，法務部行政執行署桃園分署與內政部移民署桃園市服務站攜手合作，利用該站辦理新住民課程契機，舉辦兩場次深具意義的法治宣導活動，為新住民順利融入在地生活持續盡一份心力。

桃園分署人員除利用自製AI影片，介紹行政執行業務外，亦針對新住民容易誤陷之法律風險進行呼籲。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，首場宣導於6月18日登場，對象為越南籍新住民及其配偶；第二場則於7月15日舉行，特別針對第一線扮演溝通橋梁的越南語、泰國語、印尼語等專業通譯進行，期盼透過通譯人員的種子傳播力量，將法治觀念深植於各新住民社群。

桃園分署將持續透過多元、溫暖且貼近民意的方式辦理法治宣導，協助新住民在台灣這片土地上安居樂業。圖：桃園分署提供

在宣導過程中，桃園分署人員除利用自製AI影片，介紹行政執行業務外，亦針對新住民容易誤陷之法律風險進行呼籲，「切莫因人情壓力或不諳法令，而將居留證或身分證件等借予他人購買登記車輛。」車輛登記人為法定課稅與罰鍰對象，一旦該登記人違規或欠稅，新住民將直接面臨《道路交通管理處罰條例》罰鍰或《使用牌照稅法》欠稅等法規追繳，甚至面臨財產遭強制執行之風險局面。

桃園分署政風室主任呂懿庭表示，根據國際透明組織公布之「2025年全球清廉印象指數（CPI）」排名，來自東南亞新住民母國廉政治理環境與我國仍有段落差，希望藉此宣導機會，積極展現我國公部門重視誠信治理、社會關懷的一面。此外，今年適逢地方選舉年，呂懿庭也盼透過各種管道的宣導，能讓新住民一點一滴瞭解政府向來重視清廉選舉、行政中立的決心。桃園分署現場並準備印有機關吉祥物、梅花鹿形象的「拍寶」之毛巾小物，藉由致贈溫馨宣導品，以愉快輕鬆的氛圍，將法治理念傳遞給在場的每位新住民。

桃園分署強調，行政執行機關不僅僅是依法執行公權力，更肩負著「預防觸法」與「關懷弱勢」的社會責任。未來將持續透過多元、溫暖且貼近民意的方式辦理法治宣導，協助新住民在台灣這片土地上安居樂業，共同編織出一張安全、守法且廉潔的防護網。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分署攜手移民署辦宣導 籲新住民勿出借證件供人買車