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一鍵SOS驚動警力！手機誤觸成新型勤務 警：寧可白跑也不能錯過

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

智慧型手機內建SOS緊急求救功能，原本是危急時刻的救命工具，卻也因誤觸頻頻引發虛驚。日前台東縣成功鎮三仙隧道附近，就因一支遺失的手機誤發SOS警報，讓警方誤以為有人發生交通事故，立即出動警力展開搜尋，所幸最後證實只是手機掉落誤觸功能，並未造成人員傷亡。

事件發生在日前下午，有人突然收到友人手機發出的「緊急事故急難救護（SOS）」警報，定位顯示在成功鎮三仙隧道附近，擔心友人遭遇車禍或其他意外，立即向成功警分局新豐派出所報案。員警接獲通報後，不敢掉以輕心，立即前往定位地點搜尋，同時調閱監視器畫面，希望盡快確認當事人安危。

就在警方全力搜尋時，當事人卻自行開車前往派出所報案，表示行車途中不慎遺失手機，推測手機掉落後誤觸SOS功能，因此才向友人自動發出求救訊息。

確認人員平安後，警方並未就此結束勤務，而是依據失主提供的位置，由副所長郭博駿及警員巴耀宗陪同前往三仙隧道附近搜尋，最後在台11線旁排水溝內順利找回手機，讓失主直呼原本已不抱希望，沒想到警方仍耐心協助，最終成功尋回。

近年來，智慧型手機幾乎都內建SOS緊急求救功能，只要快速連按電源鍵數次或特定按鍵組合，就可能自動撥打緊急電話，並將定位資訊傳送給預設緊急聯絡人。雖然這項功能曾協助不少民眾在危急時刻及時求援，但也因放在口袋、包包擠壓，或不熟悉操作方式而誤觸的情況時有所聞。

尤其不少長輩對智慧型手機功能並不熟悉，若誤觸SOS，不僅可能讓家人誤以為發生意外，也可能因此驚動警方或消防單位。由於警方無法第一時間判斷是真正事故或誤觸，只要接獲相關報案，都必須依程序派員查證，避免錯失任何可能的黃金救援時間。

成功警分局表示，面對SOS緊急求救案件，警方始終秉持「寧可信其有，不可輕忽」的態度，只要涉及民眾生命安全，都會立即派員確認。

警方也提醒，民眾平時可先了解手機SOS功能的啟動方式與通知機制，並協助家中長輩熟悉相關設定，避免因誤觸造成不必要的緊張與警力耗費，同時也能在真正遇到危急情況時，讓SOS功能發揮最大的救命效果。

台東一民眾遺失手機誤觸SOS緊急求救功能，定位停留在成功鎮三仙隧道附近，警方一度誤以為發生事故，確認安全後並協助尋回遺失手機。圖／成功警分局提供
台東一民眾遺失手機誤觸SOS緊急求救功能，定位停留在成功鎮三仙隧道附近，警方一度誤以為發生事故，確認安全後並協助尋回遺失手機。圖／成功警分局提供

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