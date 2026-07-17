台南1歲男童送托竟喪命 無照保母遭肉搜住處被丟雞蛋、撒冥紙

台南有名1歲男童昨送無照保母家托育，家屬不久接獲通知，稱男童發高燒沒有呼吸心跳，要家屬打119就醫不治，家屬指控男童頭部有傷痕，懷疑遭虐，昨深夜即有人肉搜李姓保母住處，前往其住處丟雞蛋、撒冥紙，警方據報後到場驅離，維持現場秩序。

然而，男童死亡案件在社群發酵，甚至有人在社群上肉搜李女住處及她到場相驗相關畫面，引起社群上一片撻伐。

台南市警三分局表示，本案警方指出，目前仍無法確認人為施虐，仍待完整解剖報告出爐，才能釐清其死因。同時，也呼籲民眾保持理性。

附近住家指出，明白大家的憤怒，目前警察駐守；而且她現階段也不在此，周邊環有很多無辜的民眾遭受波及，希望大家保持理性，別影響到周邊住戶。還有人說，剛剛路過現場，整條路雞蛋味超重的。

同時，也有人說，若真的虐童，天地不容。更有人表示，希望政府不要再縮了，能正視虐童事件，能夠修法，才是真正的重點。

台南地檢署昨會同法醫解剖相驗，釐清男童死因。然而，面對家屬質疑男童死因及其頭部傷痕等，李女指出，那就交給法律處理。此語一出，也引發社群上的不滿，質疑其態度。