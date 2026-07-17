快訊

世足賽／阿根廷挺過質疑與逆境再闖決賽 梅西：我們非不勞而獲

獨／誤噴柯文哲辣椒水遭拔官 周俊銘遭記過、調職…偵查結果出爐

7月4G、5G便宜資費懶人包／攜碼388元前半年吃到飽！5G 433元最划算

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄轎車詭異繞馬路再衝撞路邊砂石車 車頭削一半駕駛慘死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，巨大撞擊力，導致錢男轎車卡在砂石車車斗下，車頭被削去一半，錢男當場慘死；警方調監視器發現錢死前曾駕車來回在現場來回繞行，已報請檢察官相驗，以釐清死因。

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死；圖為事故前前男駕車繞行馬路畫面。記者石秀華／翻攝
錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死；圖為事故前前男駕車繞行馬路畫面。記者石秀華／翻攝

仁武警分局指出，今天凌晨零時許接獲報案指稱，大樹區酒大陸發生轎車自撞車禍，警方趕赴現場，發現一輛黑色轎車卡在停放在路邊砂石車車斗下，車頭被削去一半，駕駛在車裡失去生命跡象動彈不得。

消防救護員破壞車體，將人救出，發現肢體扭曲變形無生命跡象，未送醫；警方在現場直接拉起藍色小帳棚遮蓋遺體，並拉起封鎖線測繪。

警方調閱車籍資料及查驗死者身分，查出是53歲錢姓男子；經調閱現場監視畫面，發現事故前，錢男沿台29線九大路由南往北行駛，行駛期間有忽快忽慢、來回在現場繞行的情形，後疑突加速向前猛衝自撞路邊停放的砂石車車尾，釀悲劇。

警方事後鑑識錢男的車上，未聞到酒味，因錢男當場當場死亡無法抽驗是否酒駕，已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝
錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝
錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝
錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝
錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝

車禍 高雄 高市

延伸閱讀

影／驚險目擊 騎電動拼裝車逆向超車碰撞後人車全倒

高雄阿伯騎單車從警察眼前晃過 一動作被攔查挨罰原因曝

穩定性驚人…無人駕駛「張雪機車」滑行3公里才倒下

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

相關新聞

影／高雄轎車詭異繞馬路再衝撞路邊砂石車 車頭削一半駕駛慘死

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，巨大撞擊力，導致錢男轎車卡在砂石車車斗下，車頭被削去一半，錢男當場慘死；警方調監視器發現錢死前曾駕車來回在現場來回繞行，已報請檢察官相驗，以釐清死因。

永揚消防捐贈XR訓練器材 科技模擬學習滅火防災

為了強化社福機構防災意識及提升消防防災教育量能，永揚消防安全設備公司捐贈XR（Extended Reality，延展實境）訓練器材給屏東縣政府社會處，作為推動防災宣導及消防安全教育的多元教學工具，昨天舉行捐贈儀式，現場人員也學習訓練，直呼不容易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。