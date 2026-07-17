影／高雄轎車詭異繞馬路再衝撞路邊砂石車 車頭削一半駕駛慘死

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，巨大撞擊力，導致錢男轎車卡在砂石車車斗下，車頭被削去一半，錢男當場慘死；警方調監視器發現錢死前曾駕車來回在現場來回繞行，已報請檢察官相驗，以釐清死因。

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死；圖為事故前前男駕車繞行馬路畫面。記者石秀華／翻攝

仁武警分局指出，今天凌晨零時許接獲報案指稱，大樹區酒大陸發生轎車自撞車禍，警方趕赴現場，發現一輛黑色轎車卡在停放在路邊砂石車車斗下，車頭被削去一半，駕駛在車裡失去生命跡象動彈不得。

消防救護員破壞車體，將人救出，發現肢體扭曲變形無生命跡象，未送醫；警方在現場直接拉起藍色小帳棚遮蓋遺體，並拉起封鎖線測繪。

警方調閱車籍資料及查驗死者身分，查出是53歲錢姓男子；經調閱現場監視畫面，發現事故前，錢男沿台29線九大路由南往北行駛，行駛期間有忽快忽慢、來回在現場繞行的情形，後疑突加速向前猛衝自撞路邊停放的砂石車車尾，釀悲劇。

警方事後鑑識錢男的車上，未聞到酒味，因錢男當場當場死亡無法抽驗是否酒駕，已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝

錢姓男子今天凌晨零時許駕車在高市大樹區九大路高速衝撞路邊砂石車，車頭被削去一半，錢男當場慘死。記者石秀華／翻攝