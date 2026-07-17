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永揚消防捐贈XR訓練器材 科技模擬學習滅火防災

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

為了強化社福機構防災意識及提升消防防災教育量能，永揚消防安全設備公司捐贈XR（Extended Reality，延展實境）訓練器材給屏東縣政府社會處，作為推動防災宣導及消防安全教育的多元教學工具，昨天舉行捐贈儀式，現場人員也學習訓練，直呼不容易。

長照機構老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少安置及社區照顧據點等單位，服務對象多為高齡者、身心障礙者、弱勢兒少、經濟弱勢家庭等族群，一旦面對災害，有較高風險與應變困難。

一般的實體防災設備不但笨重、危險，又不環保且訓練不易，導入智慧科技防災設備，不僅能提升第一線工作人員及照顧服務人員的防災與應變能力，也能透過高度擬真的情境模擬訓練，協助機構人員建立正確防災觀念與避難技巧，增進自我保護能力。

永揚消防董事長張來川是屏東子弟，捐贈XR訓練器材給社會處及消防局，他表示，現行的消防演練礙於時間、空間及設備器材的限制，僅能簡易參與，但實際火場並非如此簡單。將科技應用於防災設備，不僅能讓防災教育更貼近生活，也能提升社會整體防災意識。

捐贈儀式後現場也進行教育訓練，社會處長劉美淑與各社福機構代表們實地操作器材，頭戴XR穿戴裝置、手拿仿真滅火器，依照軟體設定的火災情境滅火，實際操作大家都直呼「不簡單」。劉美淑表示，藉由科技輔助反覆練習，學習滅火器使用，將操作變成身體記憶，未來遇到火災時才能操作實際滅火器防災。

永揚消防董事長張來川（右三）捐贈XR訓練器材給<a href='/search/tagging/2/屏東縣' rel='屏東縣' data-rel='/2/141327' class='tag'><strong>屏東縣</strong></a>社會處。記者潘奕言／攝影
永揚消防董事長張來川（右三）捐贈XR訓練器材給屏東縣社會處。記者潘奕言／攝影

永揚消防公司捐贈XR訓練器材給屏東縣社會處，現場人員也模擬訓練。記者潘奕言／攝影
永揚消防公司捐贈XR訓練器材給屏東縣社會處，現場人員也模擬訓練。記者潘奕言／攝影

永揚消防公司捐贈XR訓練器材給屏東縣社會處，現場人員也模擬訓練。記者潘奕言／攝影
永揚消防公司捐贈XR訓練器材給屏東縣社會處，現場人員也模擬訓練。記者潘奕言／攝影

長照 屏東 屏東縣

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