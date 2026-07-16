高雄阿伯騎單車從警察眼前晃過 一動作被攔查挨罰原因曝

77歲吳姓老翁昨天上午9時20分許騎單車行經高市佛公路與后安路口，適逢巡邏員警停等紅燈，吳男從警方眼前晃過，因單車左右搖晃被攔查，警方見他臉紅，吳坦承喝了提神飲料，淡定說「兩杯而已」，結果酒測值達每公升0.29毫克超標吞紅單。

前鎮警分局前鎮分隊員警昨天上午9時20分執行交通違規取締勤務，巡經前鎮區佛公路與后安路口停等紅燈時，發現77歲吳姓老翁騎腳踏車從眼前經過，車身左右搖晃、行車不穩，擔心發生事故，立即上前攔查。

警方發現吳男身上散發酒味，詢問他是否有喝酒，吳表示稍早在附近檳榔攤飲用保力達，但強調「喝兩杯而已，沒什麼」，警方依規定對他施以酒測，結果酒測值超過每公升0.29毫克。

吳男騎單車酒駕，雖不用負擔刑法公共危險罪責，但違反道路交通管理處罰條例第73條第2項規定，警方對他開出可處1200元以上2400元以下罰鍰罰單，並當場禁止其繼續騎乘。

前鎮分局統計，今年迄今已取締慢車酒駕29件，較去年同期18件增加約61%，顯示慢車酒駕違規情形仍不容忽視，也反映民眾對相關法規仍存有錯誤認知，警方提醒騎乘單車或電動輔助自行車者，若酒測超過法定標準亦屬酒後駕駛，依法都會受罰，勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

77歲吳姓老翁昨天上午9時20分許騎單車行經高市佛公路與后安路口，因左右搖晃被警方攔查，測出有酒駕行為吞罰。記者石秀華／翻攝