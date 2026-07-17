涉收賄176萬元 澎湖前議長劉陳昭玲判7年6月定讞

澎湖縣前議長劉陳昭玲。聯合報系資料照

國民黨澎湖縣前議長劉陳昭玲、機要秘書陳淑美涉收賄一七六萬元，藉議長影響力關說施壓人事案、預算案，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判劉陳昭玲七年六月、陳淑美兩年八月徒刑，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

劉陳昭玲舊手機號碼成空號，新手機號碼也沒接，無從得知回應。曾任她議會副手的國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全昨指出，劉陳前議長辭去議長、議員職務後便深居淺出，除了直接到府找人，也無從聯絡。前些日子探視，劉陳因少了公務，加上平日運動，身體維持良好，但如今案子定讞，很關心她的心情。

劉陳昭玲曾創下「議長六連霸」紀錄，但根據檢調調查，她插手多個局處人事案及預算案，其中「南海航線交通船養護計畫」預算案，她曾於二○二○年指示機要秘書陳淑美向車船處長表示，「有個二手BOTTEGA VENETA包包，要賣你十五萬元，你的事情議長會幫你」等語。之後這名處長雖然無意買包，仍於同年交付陳十五萬元，轉交予劉陳。

另外，劉陳昭玲二○一七年涉向消防局推薦派補許、廖二男，各索賄七萬五千元；二○一九年替徐姓女子關說校護職缺，後以購買包包答謝名義索賄一百萬元。二○二一年分別替兩名曾姓女子向車船處及衛生局關說人事，事成索賄。

全案一審原判劉陳十年兩個月、陳淑美三年十個月徒刑，案件上訴，劉陳均認罪，高雄高分院二審考量兩人確有悔悟之意，並考量劉陳年邁且辭議員未再擔任公職，重病纏身，改判劉陳昭玲七年六個月、陳淑美兩年八個月。案件再上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。