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台南1歲男童突發高燒送醫不治 檢警今下午解剖釐清死因

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名1歲男童昨送保母家托育，家屬不久接獲通知，稱男童發高燒沒有呼吸心跳，要家屬打119就醫不治，家屬指控男童頭部有傷痕，懷疑遭虐，台南地檢署今會同法醫相驗並解剖，檢方指出，今下午解剖，釐清男童死因。

據了解，該保母目前托育2名幼童，並無相關通報記錄。男童家屬以每月1萬6000元全日托，12日才將男童送往保母托育，昨中午就傳出不幸意外。

據調查，昨中午保母向家屬回報，男童當時發高燒，喝奶後準備午休，不久發現男童沒有沒有呼吸心跳，並由保母進行心肺復甦術，同時也通知家屬打119報案就醫。

家屬指控，男童遺體被發現頭部有傷痕，且在急救過程中不斷吐血，懷疑遭虐。檢方今會同法醫相驗及解剖，進一步釐清男童死因。警方指出，目前仍無法確認人為施虐，仍待解剖報告出爐，才能釐清其死因。

然而，另有家屬指控，小孩也給該名保母照顧，但身上有多處不明傷痕，目前案件正由檢警偵辦當中。

台南有名1歲男童昨送保母家托育，突發高燒，隨後家屬接獲通知，稱男童沒有呼吸心跳，要家屬打119就醫不治，檢警今相驗解剖，釐清男童死因。聯合報系資料照
台南有名1歲男童昨送保母家托育，突發高燒，隨後家屬接獲通知，稱男童沒有呼吸心跳，要家屬打119就醫不治，檢警今相驗解剖，釐清男童死因。聯合報系資料照

保母 台南

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