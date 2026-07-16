台南1歲童送托竟喪命！無照保母家還有2受托幼童 社會局重罰追查

台南驚傳一名李姓無照保母照顧1歲男童僅2天，男童竟意外喪命，且頭上還有明顯多處瘀青，讓家屬相當悲痛，南市社會局15日接獲通報前往李女托育現場，屋內居然還有4名幼兒，其中2名為受托幼兒，目前已在警方協助下通知家長接回，後續也將協助家庭媒合合法托育資源。

社會局指出，經調查，李女並未取得托育人員技術士證，也未辦理居家托育服務登記，卻擅自收托三親等以外幼兒，已違反「兒少權法」規定，將依法裁處6萬元罰鍰並公布姓名。

社會局提到，15日接獲通報後，立即派員會同警方前往李女托育現場，發現其共照護5名幼兒，其中2名為李女的子女，另3名為受托幼兒，除死亡幼童外，其他2名受托幼兒已通知家長接回，初步檢視2名幼兒身體暫無明顯外傷。

社會局表示，後續也會追蹤調查李女以往收托的幼童照顧情形，而男童確切死亡原因及相關刑事責任將由台南地檢署偵辦中，若經調查認定另有違反兒少權法第49條對兒童確有不正當行為情事，最高可處60萬元罰鍰。

社會局嚴正呼籲，若無居家托育人員資格者，不得違法收托三等親以外幼兒，家長若有托育需求，應透過居家托育服務中心媒合合格托育人員，合格托育人員除須具備法定資格並完成登記外，收托環境也會由居家托育服務中心定期檢核，並透過不預告訪視掌握幼兒受照顧情形。

社會局也說，將持續強化稽查、訪視及家長宣導，維護嬰幼兒托育安全與照顧品質。