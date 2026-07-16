知名連鎖咖啡店深夜大門洞開 送貨司機疲憊恍神險出大事

葉姓司機昨深夜送貨至台南市西門路上知名連鎖咖啡，因疲憊竟連店門鑰匙都忘了拔旋即離開，台南市警二分局員警巡邏時，發現該店大門異常敞開且鑰匙大剌剌插在大門上，從送貨單據找到葉且通知保全到場，確認店內商品與財物皆完好無缺，葉嚇出一身冷汗說還好有警方機警才未出事。

市警二分局民權派出所警員陳俊安、黃琮民昨晨1時許巡邏，行經西門路段上咖啡店時，敏銳察覺該店雖已過營業時間，大門卻異常敞開，兩警趨前查看，赫然發現保全磁扣鑰匙大剌剌地插在大門上。

員警基於安全考量隨即入內搜尋，確認店內空無一人，為防杜宵小趁機潛入行竊，員警當即在現場警戒守望，並同步通報保全人員到場協處。

同時，員警為了盡速找到權責人員，眼尖在剛送達物流箱上發現了送貨單據後，立即依單據上的聯絡方式撥打電話至行銷物流公司，經聯繫，終於緊急通知到葉姓司機，請他火速趕回現場處理。

葉趕抵現場後，看見大批員警與保全守候，顯得十分驚慌。他坦言，自己是因為深夜工作過度疲憊，在送完貨物後一時恍神疏忽，才未將大門鑰匙拔除，也未將店門上鎖，便直接開車離去。經在仔細清點並確認店內所有商品與財物皆完好無缺，他對於員警巡邏時展現的超高警覺心，再三表達謝意。

台南市警二分局民權派出所員警巡邏時，發現該店大門異常敞開且鑰匙大剌剌插在大門上。圖／讀者提供