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高雄某水泥廠清潔滾輪釀工安意外 雇主涉違職安法
潘姓勞工今天在高雄阿蓮區某水泥廠進行水泥輸送帶滾輪清潔作業時，其右手遭捲夾致撕裂傷及骨折，由救護人員處置後送醫。高雄勞工局表示，已令現場停止作業，雇主涉違職安法。
高雄市政府警察局湖內分局員警說明，年約38歲潘男下午4時30分許於阿蓮區某水泥廠工作時發生工安意外，造成他肢體撕裂傷及骨折，由救護人員處置後送醫。
高雄市政府勞工局表示，該名勞工進行水泥輸送帶滾輪清潔作業時，發生右手遭捲夾事件，經送醫急救，無生命危險。
高雄勞工局提到，勞檢處獲報派員檢查，初步研判雇主於機械、設備及其相關配件在掃除、上油時，未採取停止相關機械運轉。
高雄勞工局表示，勞檢處已令現場停止作業，雇主涉嫌違反職業安全衛生法第6條第1項規定，可處新台幣5萬元至300萬元罰鍰。
高雄勞工局呼籲，各事業單位對於機械、設備及其相關配件的掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞時，應採取停止相關機械運轉及送料作業，以維護勞工作業安全。
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