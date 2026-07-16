影／驚險目擊 騎電動拼裝車逆向超車碰撞後人車全倒

台中市潭子區昨晚發生驚險車禍，一輛電動拼裝車逆向騎車時，騎士看到對向有來車，急閃回原車道，不慎與同車道轎車碰撞，拼裝車和騎士全翻，騎士受傷送醫，肇事原因由警方調查，車禍發生過程被後方車輛行車紀錄器全程拍下。

後方車輛駕駛在網路Threads PO出行車影像，提供當事車主和警方，熱心駕駛表示，昨晚7時21分左右，他開車經 台中市潭子區大豐一路，看到前方一名 身心障礙人士未戴安全帽，騎電動拼裝車，目測車速約50到60公里，騎到轉彎處逆向超車，看到對向車輛急往自己的車道騎回，不慎發生一輛車後人車摔倒。

大雅警分局今天說明，昨晚7時24分，在台中市潭子區大富路一段25號前，52歲王姓男子騎拼裝車，沿大富路一段往環中路一段方向行駛時，因逆向進入快車道，疑似發現對向有來車後，欲切回原行向車道，過程中與同向直行，由65歲王男駕駛的轎車發生擦撞。致拼裝車無明顯車損、轎車加油蓋後側凹損。

員警依規定到場處置，王男經酒測無酒駕情形，拼裝車王男頭部、手腳多處擦搓傷受傷，送清泉醫院治療，其酒測報請檢察官抽血鑑定許可，詳細肇事原因仍待事故鑑定單位進一步分析研判。

大雅分局呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，切勿改裝車輛上路，或逆向行駛。請遵守交通規則，才能有效降低事故發生，確保自身及他人安全。

台中市潭子區大豐一路昨晚發生車禍，電動拼裝車逆向超車時不慎碰撞他車。圖／取自Threads snow_pop2002授權使用

台中市潭子區大豐一路昨晚發生車禍，電動拼裝車逆向超車時不慎碰撞他車。圖／警方提供