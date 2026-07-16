快訊

台積電擴大加碼投資美國千億美元 行政院說話了

台積電法說剛開完 台指期夜盤驚爆「千點夜襲」、摜破45K大關

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／驚險目擊 騎電動拼裝車逆向超車碰撞後人車全倒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區昨晚發生驚險車禍，一輛電動拼裝車逆向騎車時，騎士看到對向有來車，急閃回原車道，不慎與同車道轎車碰撞，拼裝車和騎士全翻，騎士受傷送醫，肇事原因由警方調查，車禍發生過程被後方車輛行車紀錄器全程拍下。

後方車輛駕駛在網路Threads PO出行車影像，提供當事車主和警方，熱心駕駛表示，昨晚7時21分左右，他開車經 台中市潭子區大豐一路，看到前方一名 身心障礙人士未戴安全帽，騎電動拼裝車，目測車速約50到60公里，騎到轉彎處逆向超車，看到對向車輛急往自己的車道騎回，不慎發生一輛車後人車摔倒。

大雅警分局今天說明，昨晚7時24分，在台中市潭子區大富路一段25號前，52歲王姓男子騎拼裝車，沿大富路一段往環中路一段方向行駛時，因逆向進入快車道，疑似發現對向有來車後，欲切回原行向車道，過程中與同向直行，由65歲王男駕駛的轎車發生擦撞。致拼裝車無明顯車損、轎車加油蓋後側凹損。

員警依規定到場處置，王男經酒測無酒駕情形，拼裝車王男頭部、手腳多處擦搓傷受傷，送清泉醫院治療，其酒測報請檢察官抽血鑑定許可，詳細肇事原因仍待事故鑑定單位進一步分析研判。

大雅分局呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，切勿改裝車輛上路，或逆向行駛。請遵守交通規則，才能有效降低事故發生，確保自身及他人安全。

台中市潭子區大豐一路昨晚發生車禍，電動拼裝車逆向超車時不慎碰撞他車。圖／取自Threads snow_pop2002授權使用
台中市潭子區大豐一路昨晚發生車禍，電動拼裝車逆向超車時不慎碰撞他車。圖／取自Threads snow_pop2002授權使用

台中市潭子區大豐一路昨晚發生車禍，電動拼裝車逆向超車時不慎碰撞他車。圖／警方提供
台中市潭子區大豐一路昨晚發生車禍，電動拼裝車逆向超車時不慎碰撞他車。圖／警方提供

台中市潭子區大豐一路昨晚發生車禍，電動拼裝車逆向超車時不慎碰撞他車。圖／警方提供
台中市潭子區大豐一路昨晚發生車禍，電動拼裝車逆向超車時不慎碰撞他車。圖／警方提供

車禍 車道

延伸閱讀

台中機車追撞大貨車 騎士慘死輪下安全帽噴飛

影／公升級重機疑過彎失控撞對向大貨車 驚悚撞擊畫面曝光

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

台中驚傳嚴重車禍！23歲男酒駕逆向撞2機車...釀1死1重傷

相關新聞

影／撐傘騎「電動行李箱」逛大街！悠哉宜蘭女讓人驚嚇 警將開罰

人潮車潮相當多的宜蘭羅東街頭，今天竟然出現女子騎坐「電動行李箱」，單手撐傘呼嘯而過，悠閒模樣在道路滑行，路人為之側目，驚呼「騎行李箱」？有人把影像貼在社群平台，引發網友討論熱議，如今警察要查了，認定該行為違反道路安全，最高可開罰3600元。

影／驚險目擊 騎電動拼裝車逆向超車碰撞後人車全倒

台中市潭子區昨晚發生驚險車禍，一輛電動拼裝車逆向騎車時，騎士看到對向有來車，急閃回原車道，不慎與同車道轎車碰撞，拼裝車和騎士全翻，騎士受傷送醫，肇事原因由警方調查，車禍發生過程被後方車輛行車紀錄器全程拍下。

新莊福壽公園爆持刀傷人…男子胸口遭刺倒地 警鎖定嫌犯追緝中

新北市新莊區福壽公園今天傍晚5時許發生持刀傷人案，1名男子突遭另名男子持水果刀刺傷胸口當場倒地，行凶男子犯案後逃逸。救護人員到場將受傷男子送醫所幸無生命危險。新莊警調閱監視器掌握嫌犯逃逸行蹤，將待嫌犯到案後釐清案發原因。

失智老翁出門「搭錯車」失聯 警消藉空拍機發現老翁受困河床成功救出

苗栗市一名患有失智症的八旬劉姓老翁昨天上午出門卻不慎搭錯公車，在西湖鄉郊區迷途，老妻心急如焚在昨晚報案，苗栗與通霄警分局隨即展開跨轄緊急尋人，今天苗栗警分局北苗派出所、通霄分局西高湖聯合所、西湖消防分隊及山城救援協會組成聯合搜救小組，頂著烈日出動空拍機進行陸空聯巡，終於在西湖溪河床上順利尋獲體力透支的老翁，緊急送醫救治，助一家人溫馨團圓。

影／基隆高壓電桿被扯斷砸民宅阻路27戶停電 追查肇事車輛

基隆大武崙工業區通往七安產業道路，今天中午發生有一根1萬1000伏特高壓電桿遭不明車輛扯斷倒下，砸到民宅屋頂並橫阻路中，肇事車輛逃逸，現場造成27戶停電。台電緊急搶修，再追肇事車輛。

新北衛生局女職員遭權勢性侵案 兄連6年悼妹妹：盼別再有人用命換真相

2020年震驚社會的新北市衛生局林姓女職員輕生案，在歷經多年司法程序後，全案於2025年12月定讞，廖姓前主管因涉犯權勢性交罪，被判處有期徒刑2年。案件雖已告一段落，但林女的哥哥至今仍難以走出喪妹之痛，今年再度前往妹妹輕生地點獻花悼念，並感嘆：「希望不要再有人像妹妹一樣，用生命換真相。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。