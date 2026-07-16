影／撐傘騎「電動行李箱」逛大街！悠哉宜蘭女讓人驚嚇 警將開罰

人潮車潮相當多的宜蘭羅東街頭，今天竟然出現女子騎坐「電動行李箱」，單手撐傘呼嘯而過，悠閒模樣在道路滑行，路人為之側目，驚呼「騎行李箱」？有人把影像貼在社群平台，引發網友討論熱議，如今警察要查了，認定該行為違反道路安全，最高可開罰3600元。

依照規定，個人行動器具必須依各縣市政府公告行駛路段及管理辦法使用，未經同意上路的行動器具，違規者可處1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止繼續行駛或使用。羅東警分局表示將調閱監視器，通知該名女子到案說明。

一般「電動行李箱」比較常做為機場代步工具，這名女子在今天中午時，竟乘坐在電動行李箱上，沿著車水馬龍的羅東博愛醫院附近道路，無視他人目光，悠哉一路向前滑行，有人錄下這一幕PO網笑稱「你今天怎麼出門？騎行李箱？」誇張畫面引發網友熱議。

從警方路口監視器及社群平台影像顯示，該女子單手撐陽傘，另隻手操控電動行李箱，行駛在羅東鎮南昌東街，附近汽機車相當多，後方汽車見狀也擔心撞到女騎士，只能放慢速度。

網友紛紛留言「超危險」、「輾過石子，要不就跌個狗吃屎」、「白目當有趣」、「路上跑的一律要上牌」、「被抓才說不知道」、「差點被她雨傘勾到」；也有人大罵「製造交通亂象」、「馬路三寶」。

羅東警分局表示，女子使用的個人行動器具未經縣市政府公告核准，不得在道路上騎乘，該行為已違反道路交通管理處罰條例相關規定，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，警方呼籲民眾切勿貪圖方便，以免危及交通安全。

宜蘭羅東博愛醫院附近出現一名女子單手撐傘，騎著「電動行李箱」逛大街，模模很悠哉。由於這類個人行動器禁止騎上馬路，警方將通知女子到案說明並開罰。圖／警方提供