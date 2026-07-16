快訊

周子瑜後第2位台灣人！JYP曝光新女團預告 17歲謝佳軒顏值超透明

巴紐關閉「台北經濟辦事處」 陸外交部：一中原則是人心所向

「六連霸」澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收賄176萬…施壓關說人事 判關7年半定讞

影／撐傘騎「電動行李箱」逛大街！悠哉宜蘭女讓人驚嚇 警將開罰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

人潮車潮相當多的宜蘭羅東街頭，今天竟然出現女子騎坐「電動行李箱」，單手撐傘呼嘯而過，悠閒模樣在道路滑行，路人為之側目，驚呼「騎行李箱」？有人把影像貼在社群平台，引發網友討論熱議，如今警察要查了，認定該行為違反道路安全，最高可開罰3600元。

依照規定，個人行動器具必須依各縣市政府公告行駛路段及管理辦法使用，未經同意上路的行動器具，違規者可處1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止繼續行駛或使用。羅東警分局表示將調閱監視器，通知該名女子到案說明。

一般「電動行李箱」比較常做為機場代步工具，這名女子在今天中午時，竟乘坐在電動行李箱上，沿著車水馬龍的羅東博愛醫院附近道路，無視他人目光，悠哉一路向前滑行，有人錄下這一幕PO網笑稱「你今天怎麼出門？騎行李箱？」誇張畫面引發網友熱議。

從警方路口監視器及社群平台影像顯示，該女子單手撐陽傘，另隻手操控電動行李箱，行駛在羅東鎮南昌東街，附近汽機車相當多，後方汽車見狀也擔心撞到女騎士，只能放慢速度。

網友紛紛留言「超危險」、「輾過石子，要不就跌個狗吃屎」、「白目當有趣」、「路上跑的一律要上牌」、「被抓才說不知道」、「差點被她雨傘勾到」；也有人大罵「製造交通亂象」、「馬路三寶」。

羅東警分局表示，女子使用的個人行動器具未經縣市政府公告核准，不得在道路上騎乘，該行為已違反道路交通管理處罰條例相關規定，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，警方呼籲民眾切勿貪圖方便，以免危及交通安全。

宜蘭羅東博愛醫院附近出現一名女子單手撐傘，騎著「電動行李箱」逛大街，模模很悠哉。由於這類個人行動器禁止騎上馬路，警方將通知女子到案說明並開罰。圖／警方提供
宜蘭羅東博愛醫院附近出現一名女子單手撐傘，騎著「電動行李箱」逛大街，模模很悠哉。由於這類個人行動器禁止騎上馬路，警方將通知女子到案說明並開罰。圖／警方提供

宜蘭羅東博愛醫院附近出現一名女子單手撐傘，騎著「電動行李箱」逛大街，模模很悠哉。由於這類個人行動器禁止騎上馬路，警方將通知女子到案說明並開罰。圖／翻攝自threads
宜蘭羅東博愛醫院附近出現一名女子單手撐傘，騎著「電動行李箱」逛大街，模模很悠哉。由於這類個人行動器禁止騎上馬路，警方將通知女子到案說明並開罰。圖／翻攝自threads

宜蘭 行李箱 監視器

延伸閱讀

台中機車追撞大貨車 騎士慘死輪下安全帽噴飛

出國旅遊陷選擇障礙！好市多高質感2行李箱被推爆 內行揭赴日必備款

她考駕照筆試…見這題型怒喊「有病吧」 一票人點頭：難怪一堆三寶

女子穿運動內衣買菜遭婦勸「都被看光」 網友吵翻：是自由還提醒？

相關新聞

台中驚傳嚴重車禍！23歲男酒駕逆向撞2機車...釀1死1重傷

台中市東區今上午傳出嚴重車禍，羅姓男子（23歲）酒駕行經樂業路時疑似轉彎不慎，竟逆向撞上2名騎機車的女騎士，造成1人傷重死亡、另1人傷勢嚴重搶救中，死傷者身分確認中，警方對羅施以呼氣酒測值達每公升0.58毫克，沒有毒駕，後續將依酒駕致死等罪嫌將他送辦。

新北衛生局女職員遭權勢性侵案 兄連6年悼妹妹：盼別再有人用命換真相

2020年震驚社會的新北市衛生局林姓女職員輕生案，在歷經多年司法程序後，全案於2025年12月定讞，廖姓前主管因涉犯權勢性交罪，被判處有期徒刑2年。案件雖已告一段落，但林女的哥哥至今仍難以走出喪妹之痛，今年再度前往妹妹輕生地點獻花悼念，並感嘆：「希望不要再有人像妹妹一樣，用生命換真相。」

影／撐傘騎「電動行李箱」逛大街！悠哉宜蘭女讓人驚嚇 警將開罰

人潮車潮相當多的宜蘭羅東街頭，今天竟然出現女子騎坐「電動行李箱」，單手撐傘呼嘯而過，悠閒模樣在道路滑行，路人為之側目，驚呼「騎行李箱」？有人把影像貼在社群平台，引發網友討論熱議，如今警察要查了，認定該行為違反道路安全，最高可開罰3600元。

失智老翁出門「搭錯車」失聯 警消藉空拍機發現老翁受困河床成功救出

苗栗市一名患有失智症的八旬劉姓老翁昨天上午出門卻不慎搭錯公車，在西湖鄉郊區迷途，老妻心急如焚在昨晚報案，苗栗與通霄警分局隨即展開跨轄緊急尋人，今天苗栗警分局北苗派出所、通霄分局西高湖聯合所、西湖消防分隊及山城救援協會組成聯合搜救小組，頂著烈日出動空拍機進行陸空聯巡，終於在西湖溪河床上順利尋獲體力透支的老翁，緊急送醫救治，助一家人溫馨團圓。

影／基隆高壓電桿被扯斷砸民宅阻路27戶停電 追查肇事車輛

基隆大武崙工業區通往七安產業道路，今天中午發生有一根1萬1000伏特高壓電桿遭不明車輛扯斷倒下，砸到民宅屋頂並橫阻路中，肇事車輛逃逸，現場造成27戶停電。台電緊急搶修，再追肇事車輛。

超商搭訕正妹遭拒惱羞動粗打成一團 桃警快打3分鐘逮人

郭姓男子昨晨酒後在桃園區某超商內，見到正妹便上前搭訕，因不滿對方與朋友冷淡不理會，竟惱羞成怒動手打女人，沒想到遭對方反擊，雙方在店內大打出手。桃園警分局武陵派出所接獲報案後，立即啟動快打部隊，10名警力在3分鐘內迅速趕抵現場壓制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。