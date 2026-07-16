一般社團法人內容產品海外流通促進機構除感謝台灣警方積極查緝外，並表示將持續配合警方執行查緝行動，共同打擊盜版。圖：刑事局提供

為維護我國智慧財產權，警政署刑事警察局積極打擊非法侵權案件，日本「一般社團法人內容產品海外流通促進機構」特於今(16)日拜訪刑事局，除感謝台灣警方積極查緝外，並表示將持續配合警方執行查緝行動，共同打擊盜版。

CODA代表理事後藤健郎、刑事局副局長蕭欽杰。圖：刑事局提供

警政署為持續落實保護智慧財產權政策，持續督飭各警察機關執行查緝違反智慧財產權案件，刑事局統計，今(115)年1月起迄5月止，已查獲各類侵權案件1037件、1447人，侵權金額逾78億2700萬元以上。

智慧財產權一直是國際社會重視的議題，我國除持續透過台美貿易暨投資架構協定（TIFA）加強對智慧財產權的保護，另亦積極提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，與各國進行實質合作，加速與國際接軌，提升國際競爭力。維護智慧財產權及人民使用正版的權益，不僅有助提升我國國際形象，亦促進我國產業良性發展，面對現今科技發達與資通匯流快速發展的趨勢下，為有效遏止非法機上盒及網路侵權APP侵害著作權行為發生，刑事局將持續培育科技偵查人才並強化查緝能量，同時透過跨境、跨部會合作及第三方民間力量協助，積極打擊非法機上盒及跨境侵權網站。

警方提醒，民眾切勿以身試法使用非法機上盒或下載侵權APP觀看未經合法授權之影視內容，此舉除助長非法業者盜錄影視行為外，亦侵害著作權人的權益甚鉅；另廉價機上盒設備及非法APP接上國內寬頻網路可能淪為資安漏洞，警方將持續查緝各類侵權案件，以彰顯我國保護智慧財產權之決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：看盜版恐成資安漏洞！刑事局5個月查千件侵權 金額破78億