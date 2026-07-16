快訊

台積電擴大加碼投資美國千億美元 行政院說話了

台積電法說剛開完 台指期夜盤驚爆「千點夜襲」、摜破45K大關

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

看盜版恐成資安漏洞！刑事局5個月查千件侵權 金額破78億

桃園電子報／ 桃園電子報

5a885
一般社團法人內容產品海外流通促進機構除感謝台灣警方積極查緝外，並表示將持續配合警方執行查緝行動，共同打擊盜版。圖：刑事局提供

為維護我國智慧財產權，警政署刑事警察局積極打擊非法侵權案件，日本「一般社團法人內容產品海外流通促進機構」特於今(16)日拜訪刑事局，除感謝台灣警方積極查緝外，並表示將持續配合警方執行查緝行動，共同打擊盜版。

圖左至右：CODA代表理事後藤健郎、刑事局副局長蕭欽杰
CODA代表理事後藤健郎、刑事局副局長蕭欽杰。圖：刑事局提供

警政署為持續落實保護智慧財產權政策，持續督飭各警察機關執行查緝違反智慧財產權案件，刑事局統計，今(115)年1月起迄5月止，已查獲各類侵權案件1037件、1447人，侵權金額逾78億2700萬元以上。

智慧財產權一直是國際社會重視的議題，我國除持續透過台美貿易暨投資架構協定（TIFA）加強對智慧財產權的保護，另亦積極提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，與各國進行實質合作，加速與國際接軌，提升國際競爭力。維護智慧財產權及人民使用正版的權益，不僅有助提升我國國際形象，亦促進我國產業良性發展，面對現今科技發達與資通匯流快速發展的趨勢下，為有效遏止非法機上盒及網路侵權APP侵害著作權行為發生，刑事局將持續培育科技偵查人才並強化查緝能量，同時透過跨境、跨部會合作及第三方民間力量協助，積極打擊非法機上盒及跨境侵權網站。

警方提醒，民眾切勿以身試法使用非法機上盒或下載侵權APP觀看未經合法授權之影視內容，此舉除助長非法業者盜錄影視行為外，亦侵害著作權人的權益甚鉅；另廉價機上盒設備及非法APP接上國內寬頻網路可能淪為資安漏洞，警方將持續查緝各類侵權案件，以彰顯我國保護智慧財產權之決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：看盜版恐成資安漏洞！刑事局5個月查千件侵權 金額破78億

刑事局 警政署 警察

延伸閱讀

台中男涉略誘兩少女住旅館...檢警抓人 今依違反兒少法聲押禁見

27家登記1地址…泰國破獲人頭股東集團 5台灣人涉違法設公司遭逮

小三通走私保育動物！金檢祭重手偵辦 保育龜闖關男5萬元交保

二伯品牌遭爆抄襲！網喊「一模一樣才算」 律師酸：聽你在叭噗

相關新聞

影／撐傘騎「電動行李箱」逛大街！悠哉宜蘭女讓人驚嚇 警將開罰

人潮車潮相當多的宜蘭羅東街頭，今天竟然出現女子騎坐「電動行李箱」，單手撐傘呼嘯而過，悠閒模樣在道路滑行，路人為之側目，驚呼「騎行李箱」？有人把影像貼在社群平台，引發網友討論熱議，如今警察要查了，認定該行為違反道路安全，最高可開罰3600元。

影／驚險目擊 騎電動拼裝車逆向超車碰撞後人車全倒

台中市潭子區昨晚發生驚險車禍，一輛電動拼裝車逆向騎車時，騎士看到對向有來車，急閃回原車道，不慎與同車道轎車碰撞，拼裝車和騎士全翻，騎士受傷送醫，肇事原因由警方調查，車禍發生過程被後方車輛行車紀錄器全程拍下。

新莊福壽公園爆持刀傷人…男子胸口遭刺倒地 警鎖定嫌犯追緝中

新北市新莊區福壽公園今天傍晚5時許發生持刀傷人案，1名男子突遭另名男子持水果刀刺傷胸口當場倒地，行凶男子犯案後逃逸。救護人員到場將受傷男子送醫所幸無生命危險。新莊警調閱監視器掌握嫌犯逃逸行蹤，將待嫌犯到案後釐清案發原因。

失智老翁出門「搭錯車」失聯 警消藉空拍機發現老翁受困河床成功救出

苗栗市一名患有失智症的八旬劉姓老翁昨天上午出門卻不慎搭錯公車，在西湖鄉郊區迷途，老妻心急如焚在昨晚報案，苗栗與通霄警分局隨即展開跨轄緊急尋人，今天苗栗警分局北苗派出所、通霄分局西高湖聯合所、西湖消防分隊及山城救援協會組成聯合搜救小組，頂著烈日出動空拍機進行陸空聯巡，終於在西湖溪河床上順利尋獲體力透支的老翁，緊急送醫救治，助一家人溫馨團圓。

影／基隆高壓電桿被扯斷砸民宅阻路27戶停電 追查肇事車輛

基隆大武崙工業區通往七安產業道路，今天中午發生有一根1萬1000伏特高壓電桿遭不明車輛扯斷倒下，砸到民宅屋頂並橫阻路中，肇事車輛逃逸，現場造成27戶停電。台電緊急搶修，再追肇事車輛。

新北衛生局女職員遭權勢性侵案 兄連6年悼妹妹：盼別再有人用命換真相

2020年震驚社會的新北市衛生局林姓女職員輕生案，在歷經多年司法程序後，全案於2025年12月定讞，廖姓前主管因涉犯權勢性交罪，被判處有期徒刑2年。案件雖已告一段落，但林女的哥哥至今仍難以走出喪妹之痛，今年再度前往妹妹輕生地點獻花悼念，並感嘆：「希望不要再有人像妹妹一樣，用生命換真相。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。