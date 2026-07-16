失智老翁出門「搭錯車」失聯 警消藉空拍機發現老翁受困河床成功救出

苗栗市一名患有失智症的八旬劉姓老翁昨天上午出門卻不慎搭錯公車，在西湖鄉郊區迷途，老妻心急如焚在昨晚報案，苗栗與通霄警分局隨即展開跨轄緊急尋人，今天苗栗警分局北苗派出所、通霄分局西高湖聯合所、西湖消防分隊及山城救援協會組成聯合搜救小組，頂著烈日出動空拍機進行陸空聯巡，終於在西湖溪河床上順利尋獲體力透支的老翁，緊急送醫救治，助一家人溫馨團圓。

苗栗警分局表示，昨晚8點多，一名81歲老婦人向北苗派出所報案，表示丈夫早上出門後便音訊全無，苗警立即啟動緊急協尋，漏夜調閱監視器抽絲剝繭，確認老翁昨天上午疑因搭錯公車，後續轉乘社區巴士，最後行蹤出現在西湖鄉苗33線（黃金一路）附近。

北苗派出所長古鏡汶今天一早率員跨轄趕往西湖鄉，與通霄分局西湖、高湖聯合所所長張凱勝、西湖消防分隊人員迅速集合展開 搜尋，西湖消防分隊並出動空拍機在空中大範圍搜索。在陸、空合力搜救下，警消人員透過空拍畫面，終於在上午11點26分於西湖溪河床上發現劉姓老翁蹤影。

警方指出，颱風過境後，西湖溪水流湍急，加上擔心老翁長時間未進食可能體力不支，如果僅以人力攙扶穿越河床非常危險，現場警、消人員緊急協調怪手到場，以挖斗小心翼翼地將老翁安全接駁並護送至岸邊，隨後警消合力以擔架將老翁抬上救護車，所幸老翁體力透支且有脫水情況，不過生命跡象平穩，由西湖消防分隊救護車緊急送往苗栗市大千醫院救治。老翁家屬對相關單位合力找到老翁，一再表達謝意。

苗栗警分局提醒，鄉親可在長輩常穿的衣物領口、隨身背包內側貼上、縫上寫有緊急聯絡人的布標，多一分預防，就能在關鍵時刻成為警消與熱心民眾的引路指針，引導找回迷途的長輩並讓老人家安全返家。

苗栗市一名患有失智症的八旬劉姓老翁昨天上午出門，搭錯公車後音訊全無，警、消人員透過空拍機大範圍搜尋，今天上午11點多在西湖溪河床上尋獲老翁送醫。圖／警方提供

苗栗市一名患有失智症的八旬劉姓老翁昨天上午出門，搭錯公車後音訊全無，警、消人員透過空拍機大範圍搜尋，今天上午11點多在西湖溪河床上尋獲老翁送醫。圖／警方提供

苗栗市一名患有失智症的八旬劉姓老翁昨天上午出門，搭錯公車後音訊全無，警、消人員透過空拍機大範圍搜尋，今天上午11點多在西湖溪河床上尋獲老翁送醫。圖／警方提供