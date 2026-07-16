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超商搭訕正妹遭拒惱羞動粗打成一團 桃警快打3分鐘逮人
郭姓男子昨晨酒後在桃園區某超商內，見到正妹便上前搭訕，因不滿對方與朋友冷淡不理會，竟惱羞成怒動手打女人，沒想到遭對方反擊，雙方在店內大打出手。桃園警分局武陵派出所接獲報案後，立即啟動快打部隊，10名警力在3分鐘內迅速趕抵現場壓制。
警方調查，這起衝突發生在昨天清晨5點多，地點位於桃園區大同路的一家超商，郭男當時渾身酒氣，在店內隨機找被害正妹及其朋友搭訕，遭到冷落後一時情緒失控，直接揮拳毆打被害人，雙方隨即爆發激烈的肢體衝突，現場一片混亂。
警方接獲報案超商大亂鬥，武陵所立刻調派線上快打兵力，10名荷槍實彈的員警在3分鐘內火速衝進超商，不過雙方衝突已經停止，員警隨即上前將兩方人馬強勢隔開，並帶回派出所分別釐清案情。
雙方在警局內仍氣憤難平，並堅持互告傷害及公然侮辱，警方在告知相關權益後，已依法受理並將全案移送法辦。
桃園警分局嚴正聲明，絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，任何危害社會秩序及公共安全的不法行為，警方絕對依法究辦，回擊暴力到底。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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