新北衛生局女職員遭權勢性侵案 兄連6年悼妹妹：盼別再有人用命換真相

擔任物理治療所負責人的廖泰翔2017年9月性侵林姓女員工，事後下跪道歉；林女息事寧人，轉至新北市政府衛生局任職，卻遭黑函攻擊有不正常男女關係，導致輕生。圖／聯合報系資料照

2020年震驚社會的新北市衛生局林姓女職員輕生案，在歷經多年司法程序後，全案於2025年12月定讞，廖姓前主管因涉犯權勢性交罪，被判處有期徒刑2年。案件雖已告一段落，但林女的哥哥至今仍難以走出喪妹之痛，今年再度前往妹妹輕生地點獻花悼念，並感嘆：「希望不要再有人像妹妹一樣，用生命換真相。」

林姓女職員於2020年輕生前，曾在臉書留下長文，指控遭曾任職長照機構的廖姓前主管利用權勢性侵，引發社會高度關注。家屬多年來持續蒐證、提起訴訟，全案最終於2025年12月定讞，法院判處廖姓前主管2年徒刑。

妹妹離世後，哥哥每年都會在忌日前往她輕生的地點放上一束花，今年已邁入第6年。他近日受訪表示，自己始終認為還有許多事情沒有替妹妹完成。

哥哥表示，案件判決雖然已經確定，但想到加害者服刑後仍可能重新展開生活，心中仍充滿無力感，「我還是什麼都沒有做到，對不起。」

他坦言，妹妹生前究竟經歷了什麼，直到案發後自己才一步步拼湊真相。他開始主動聯繫妹妹生前的朋友、同事，以及了解案情的人，希望透過蒐集更多證據與資訊，了解妹妹最後那段時間承受的痛苦。

「現在知道、了解得愈多，不敢說感同身受，但已經非常接近，知道她為什麼最後要這樣逼迫自己，為什麼想揭發真相、想復仇。」哥哥說。

他也質疑，性犯罪具有高度隱密性，被害人往往難以取得直接證據，司法應更加重視間接證據、證人證詞及被害人的心理狀態，不應讓受害者承受過高的舉證壓力。

「希望不要再有人像妹妹這樣，用生命換真相。」哥哥表示，雖然一路堅持走司法程序，但有時仍感到十分灰心，認為司法制度對性犯罪案件的理解與認定仍有改善空間。

案件也曾遭監察院調查。監察院指出，新北市衛生局於2020年7月3日與林女談話時，事前未告知談話目的，導致她在毫無心理準備下，被迫談及遭性侵等個人隱私，程序安排欠缺正當性。

監察院並認為，當時會談現場沒有心理諮商等專業人員陪同，對創傷被害人的敏感度與專業處置不足；此外，衛生局明知案件已涉及犯罪嫌疑，卻未依《刑事訴訟法》第241條及衛福部相關流程主動向警方告發，對涉及性侵案件的長照機構負責人，也未採取適當處理措施，因此認定新北市衛生局確有違失，並提出糾正。

針對監察院糾正，新北市政府後續已訂定《新北市政府員工需求協助溝通指引》，要求主管如有必要與員工進行敏感事件會談，須事先告知時間、地點、事由及與會人員，並取得當事人同意；會談後也須持續關注員工身心狀況。

此外，新北市政府也要求主管每年接受性別平等教育訓練，提升性平敏感度；衛生局與家暴防治中心建立單一窗口，一旦知悉員工遭遇性侵，即由專業人員提供心理評估及司法協助；未來長照特約契約也將增訂相關條款，若機構涉及重大違法事件，經審議後可終止或解除契約。

案件近日再度引發討論，不少網友對2年刑期表示難以接受，留言表示「才判2年嗎？太誇張了」、「希望司法能給被害人更多保障」，也有人盼望透過制度改革，避免類似悲劇再次發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980