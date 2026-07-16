快訊

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少失蹤牽涉廣泛 應速修《兒少法》

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「兒少失蹤牽涉跨部會，應建立跨部會資料整合機制！」針對近7年發生4.7萬起兒少失蹤案件，兒盟政策發展處副處長李宏文受訪時表示，還應加強國際合作、地方政府職能、離婚商談服務與未成年子女照顧計畫；藍委洪孟楷受訪時也說，兒少失蹤不能長期依賴臨時行政協調，應建立完整預防制度。

衛福部4月正式預告修正《兒童及少年福利與權益保障法》（下稱《兒少法》），預計有「兒少保護升級」、「兒少工作證」、「完善國內外收出養制度」與「托育及替代照顧」4大修正面向，但有民眾關心對於失蹤兒少的保護，在相關修正條文中仍相對欠缺。

尤其根據內政部警政署統計，2017年至2024年間兒童與少年失蹤總計超過4.7萬件。其中，12歲以下兒童以「隨父（母）或親屬離家」為主，12至17歲少年則以「離家出走」為最大宗。

牽涉網暴與人口販運

對此，李宏文受訪時表示，相關法規至今仍無進展，問題卡在主管機關。失蹤協尋當時希望能讓警政署承接，但其實失蹤兒少橫跨事前預防、當下搜尋與事後輔導，後來失蹤兒少管理中心結束委託後就走入歷史，兒盟也因此被迫退出相關的國際組織，他認為相當可惜，應該有跨警政、社政等部會的機制負責處理。

「兒家署預計明年兒童節前掛牌成立！」李宏文說，兒家署關注的面向較多是網路安全，但其實失蹤兒少也會與實體互動的誘拐、人口販運有關，美國的「國家失蹤及被剝削兒童保護中心（NCMEC）」就是將失蹤與剝削結合，進入數位時代後，許多針對兒少的系統性犯罪從網路開始，到實體的人口販運，是相當複雜的面向，「線上線下互為因果」。

強化國際與跨部會合作

李宏文強調，若涉及人口販運，國際的合作就相當重要，尤其後疫情時代出現更多跨國家的犯罪組織，因此希望政府能有相關單位能重回之前退出的國際組織，或是委由民間代表，才能重建與國際警政代表的溝通與協調。他指出，NCMEC是委由NGO運作，但6成經費來自政府。

「《兒少法》即將修正，朝野都應把握契機！」李宏文說，民間也有提出修法版本，希望未來在修法時，能夠加強跨部會的資料比對與蒐集，涉及警政、教育、戶政、財政、金管、勞動與移民等的橫向資料整合，教育與預防有關，要對誘拐、剝削與限制人身自由的知識進行安全教育宣導，尋獲後的家庭訪視與生活適應也要提供協助，並建立全國性防制兒少失蹤的配套措施。

提供親權規劃服務

除了中央以外，李宏文也說，與地方政府的合作也相當重要，尤其針對孩子與家庭進行親職教育、就業、心理、法律與醫療等必要服務，還有建立國際合作機制。他指出，衛福部雖有類似條文，但寫得相當簡略：「警察機關協尋兒童及少年離家失蹤者，應通知地方主管機關」，還有「地方主管機關接獲前項通知後，應評估家庭需求，提供必要服務」。

針對離婚商談服務與未成年子女照顧計畫，李宏文也說，民間版有相關草案，直轄市、縣（市）主管機關應提供未成年子女親權規劃服務，經父母雙方同意後，做成未成年子女照顧計畫；還有《兒少法》第33條修正草案第4項：「未成年子女之離婚家庭，視需要提供諮詢服務，並協助訂定未成年子女照顧計畫。」

兒少失蹤莫臨時協調

國民黨立委洪孟楷受訪時則說，針對《兒少法》修正草案，主張將失蹤兒少防治及後續輔導機制法制化，雖完成委員會審查並交付協商，最終仍未完成立法。因為屆期不連貫的關係，又重新需要再提案審理。

雖然不在衛環委員會，但洪孟楷強調，作為兩個孩子的父親，他長期關心兒少相關修法，精進輔導機制法制化的初心不變，因此在本會期也會再提出修法，建立失蹤兒少防治專責機制，明定跨部會資料比對、預防宣導、協尋、尋獲後追蹤訪視，以及轉介地方政府提供心理、教育、就業、法律、醫療與家庭支持等服務。

「兒少失蹤涉及警政、社政、教育、戶政及網路安全等跨部會權責。」洪孟楷指出，不能長期依賴臨時行政協調，也希望行政單位應該更加積極的回應民意及現實狀況的不足，儘速建立完整制度。

【更多精采內容，詳見

洪孟楷 失蹤 兒少法

延伸閱讀

立院初審所得稅法 未成年子女免稅額加碼保留送協商

暑假沒人陪 偏鄉童每周上網20​小時

泡湯轉眼人不見！5歲童離奇失蹤逾3週 父出海尋兒首吐心聲：只能全力祈禱

保母歸還手機竟留下犯罪影片 美25歲女子涉嫌性侵尿布幼童遭羈押

相關新聞

阿根廷贏球太嗨！圓山花博餐廳老闆放煙霧棒慶祝 下場慘了

世足賽引發全民狂熱，阿根廷今天以2比1擊敗英格蘭闖入冠軍賽，圓山花博園區的「GAUCHO高卓人阿根廷炭烤餐廳」店老闆55歲譚姓男子看轉播見贏球太開心，在店內半戶外空間施放彩色煙霧棒慶祝，甚至還分享另一隻煙霧棒給一旁的客人施放，轄區中山警方獲報介入了解，將譚男帶回派出所，警詢後依違反社會秩序維護法裁罰。

台中驚傳嚴重車禍！23歲男酒駕逆向撞2機車...釀1死1重傷

台中市東區今上午傳出嚴重車禍，羅姓男子（23歲）酒駕行經樂業路時疑似轉彎不慎，竟逆向撞上2名騎機車的女騎士，造成1人傷重死亡、另1人傷勢嚴重搶救中，死傷者身分確認中，警方對羅施以呼氣酒測值達每公升0.58毫克，沒有毒駕，後續將依酒駕致死等罪嫌將他送辦。

新北衛生局女職員遭權勢性侵案 兄連6年悼妹妹：盼別再有人用命換真相

2020年震驚社會的新北市衛生局林姓女職員輕生案，在歷經多年司法程序後，全案於2025年12月定讞，廖姓前主管因涉犯權勢性交罪，被判處有期徒刑2年。案件雖已告一段落，但林女的哥哥至今仍難以走出喪妹之痛，今年再度前往妹妹輕生地點獻花悼念，並感嘆：「希望不要再有人像妹妹一樣，用生命換真相。」

失智老翁出門「搭錯車」失聯 警消藉空拍機發現老翁受困河床成功救出

苗栗市一名患有失智症的八旬劉姓老翁昨天上午出門卻不慎搭錯公車，在西湖鄉郊區迷途，老妻心急如焚在昨晚報案，苗栗與通霄警分局隨即展開跨轄緊急尋人，今天苗栗警分局北苗派出所、通霄分局西高湖聯合所、西湖消防分隊及山城救援協會組成聯合搜救小組，頂著烈日出動空拍機進行陸空聯巡，終於在西湖溪河床上順利尋獲體力透支的老翁，緊急送醫救治，助一家人溫馨團圓。

影／基隆高壓電桿被扯斷砸民宅阻路27戶停電 追查肇事車輛

基隆大武崙工業區通往七安產業道路，今天中午發生有一根1萬1000伏特高壓電桿遭不明車輛扯斷倒下，砸到民宅屋頂並橫阻路中，肇事車輛逃逸，現場造成27戶停電。台電緊急搶修，再追肇事車輛。

超商搭訕正妹遭拒惱羞動粗打成一團 桃警快打3分鐘逮人

郭姓男子昨晨酒後在桃園區某超商內，見到正妹便上前搭訕，因不滿對方與朋友冷淡不理會，竟惱羞成怒動手打女人，沒想到遭對方反擊，雙方在店內大打出手。桃園警分局武陵派出所接獲報案後，立即啟動快打部隊，10名警力在3分鐘內迅速趕抵現場壓制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。