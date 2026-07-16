兒少失蹤牽涉廣泛 應速修《兒少法》

「兒少失蹤牽涉跨部會，應建立跨部會資料整合機制！」針對近7年發生4.7萬起兒少失蹤案件，兒盟政策發展處副處長李宏文受訪時表示，還應加強國際合作、地方政府職能、離婚商談服務與未成年子女照顧計畫；藍委洪孟楷受訪時也說，兒少失蹤不能長期依賴臨時行政協調，應建立完整預防制度。

衛福部4月正式預告修正《兒童及少年福利與權益保障法》（下稱《兒少法》），預計有「兒少保護升級」、「兒少工作證」、「完善國內外收出養制度」與「托育及替代照顧」4大修正面向，但有民眾關心對於失蹤兒少的保護，在相關修正條文中仍相對欠缺。

尤其根據內政部警政署統計，2017年至2024年間兒童與少年失蹤總計超過4.7萬件。其中，12歲以下兒童以「隨父（母）或親屬離家」為主，12至17歲少年則以「離家出走」為最大宗。

牽涉網暴與人口販運

對此，李宏文受訪時表示，相關法規至今仍無進展，問題卡在主管機關。失蹤協尋當時希望能讓警政署承接，但其實失蹤兒少橫跨事前預防、當下搜尋與事後輔導，後來失蹤兒少管理中心結束委託後就走入歷史，兒盟也因此被迫退出相關的國際組織，他認為相當可惜，應該有跨警政、社政等部會的機制負責處理。

「兒家署預計明年兒童節前掛牌成立！」李宏文說，兒家署關注的面向較多是網路安全，但其實失蹤兒少也會與實體互動的誘拐、人口販運有關，美國的「國家失蹤及被剝削兒童保護中心（NCMEC）」就是將失蹤與剝削結合，進入數位時代後，許多針對兒少的系統性犯罪從網路開始，到實體的人口販運，是相當複雜的面向，「線上線下互為因果」。

強化國際與跨部會合作

李宏文強調，若涉及人口販運，國際的合作就相當重要，尤其後疫情時代出現更多跨國家的犯罪組織，因此希望政府能有相關單位能重回之前退出的國際組織，或是委由民間代表，才能重建與國際警政代表的溝通與協調。他指出，NCMEC是委由NGO運作，但6成經費來自政府。

「《兒少法》即將修正，朝野都應把握契機！」李宏文說，民間也有提出修法版本，希望未來在修法時，能夠加強跨部會的資料比對與蒐集，涉及警政、教育、戶政、財政、金管、勞動與移民等的橫向資料整合，教育與預防有關，要對誘拐、剝削與限制人身自由的知識進行安全教育宣導，尋獲後的家庭訪視與生活適應也要提供協助，並建立全國性防制兒少失蹤的配套措施。

提供親權規劃服務

除了中央以外，李宏文也說，與地方政府的合作也相當重要，尤其針對孩子與家庭進行親職教育、就業、心理、法律與醫療等必要服務，還有建立國際合作機制。他指出，衛福部雖有類似條文，但寫得相當簡略：「警察機關協尋兒童及少年離家失蹤者，應通知地方主管機關」，還有「地方主管機關接獲前項通知後，應評估家庭需求，提供必要服務」。

針對離婚商談服務與未成年子女照顧計畫，李宏文也說，民間版有相關草案，直轄市、縣（市）主管機關應提供未成年子女親權規劃服務，經父母雙方同意後，做成未成年子女照顧計畫；還有《兒少法》第33條修正草案第4項：「未成年子女之離婚家庭，視需要提供諮詢服務，並協助訂定未成年子女照顧計畫。」

兒少失蹤莫臨時協調

國民黨立委洪孟楷受訪時則說，針對《兒少法》修正草案，主張將失蹤兒少防治及後續輔導機制法制化，雖完成委員會審查並交付協商，最終仍未完成立法。因為屆期不連貫的關係，又重新需要再提案審理。

雖然不在衛環委員會，但洪孟楷強調，作為兩個孩子的父親，他長期關心兒少相關修法，精進輔導機制法制化的初心不變，因此在本會期也會再提出修法，建立失蹤兒少防治專責機制，明定跨部會資料比對、預防宣導、協尋、尋獲後追蹤訪視，以及轉介地方政府提供心理、教育、就業、法律、醫療與家庭支持等服務。

「兒少失蹤涉及警政、社政、教育、戶政及網路安全等跨部會權責。」洪孟楷指出，不能長期依賴臨時行政協調，也希望行政單位應該更加積極的回應民意及現實狀況的不足，儘速建立完整制度。

【更多精采內容，詳見 】