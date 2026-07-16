影／殯葬業者開車「違規右轉」撞死7旬翁 家屬泣：父親生前很健康

葬儀社人員邱姓男子今天開車行經士林區中正路與承德路五段路口，綠燈時未依規定行駛外側車道就右轉，釀直行的賴姓機車騎士撞上後遭拖行，當場沒有生命跡象送醫不治，邱男警詢後被依過失致死罪嫌送辦。

士林警方今天清晨6點多獲報，中正路與承德路五段路口發生車禍，到場了解邱男（32歲）開著載遺體的「接體車」準備至新北市淡水區，綠燈卻違規右轉，撞上同向第三車道的賴姓騎士（74歲），撞擊力大釀賴翁倒地當場沒有生命跡象，經送醫因胸腔多處骨折、內出血宣告不治。

警方對邱男酒測和毒測，均無飲酒或涉毒情事，他稱自己不熟悉這邊路況，照著導航走要右轉就直接右轉，不知道已違規，警方事後製單舉發，並依過失致死罪嫌送辦。

賴翁家屬獲悉死訊趕抵，他兒子不敢置信稱父親已退休，一早出門是要去萬華外燴餐廳打工幫忙，難過稱爸爸非常健康、沒有任何心血管疾病，竟然因為騎車途中發生意外就死掉。

台北市士林區今天早上發生死亡車禍，邱男開車違規右轉，撞上直行的賴姓機車騎士，騎士送醫不治。記者翁至成／翻攝

台北市士林區今天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝

監視器畫面可見邱男開車違規右轉。記者翁至成／翻攝