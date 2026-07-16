快訊

Nike新鞋撞臉7-Eleven？配色、發售日惹議挨告侵權 恐被全數銷毀

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中酒駕致死慘劇...23歲男猛撞釀1死1重傷 機車殼四散、變形全毀

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市東區今上午傳出嚴重車禍，羅姓男子開車經樂業路偏離車道逆向，高速迎面連撞2名機車女騎士釀1死1重傷，現場車格碎裂四散一地，機車車體支離破碎，嚴重凹陷變形，可見撞擊力道之大，羅呼氣酒測值達每公升0.58毫克，警方將依酒駕致死罪嫌送辦。

台中第三分局今上午11點獲報，東區樂業路、旱溪街19巷口有車禍，經查羅男（23歲）開1輛白色小客車沿樂業路往旱溪西路方向，卻跨越對向車道逆向行駛，撞上騎機車的吳姓女子（44歲）、黃姓婦人（69歲），黃婦傷重不治、吳女送醫搶救中。

根據監視器畫面，羅男當時沿樂業路直行，疑似打算要左轉時，整輛車卻沒有減速，反而直接偏到對向車道，對向2輛機車見狀根本來不及閃避，羅先是撞上1名女騎士，再往前撞第2人。

2名女騎士遭迎面撞上彈飛落地，羅再衝到一旁民宅騎樓，還波及停在路邊的小貨車才停下，現場機車車殼碎裂四散、車體嚴重變形全毀，可見撞擊力道相當猛烈。

羅男則在車內意識清楚，經呼氣酒測值達每公升0.58毫克，經毒品唾液快篩結果呈陰性，沒有毒駕，仍被依公共危險現行犯上銬逮捕。

據了解，羅男自稱今天早上在北區喝酒，沒多久後打算開車要回家，但對於車禍經過未詳細交代，警方已調閱周邊監視器等，依酒駕致死罪嫌移送偵辦。

警方依酒駕致死等罪嫌將羅男送辦。記者曾健祐／翻攝
警方依酒駕致死等罪嫌將羅男送辦。記者曾健祐／翻攝

羅男酒駕經開樂業路逆向，高速迎面連撞2名機車女騎士釀1死1重傷，現場車格碎裂四散一地，機車車體支離破碎，嚴重凹陷變形，可見撞擊力道之大。記者曾健祐／翻攝
羅男酒駕經開樂業路逆向，高速迎面連撞2名機車女騎士釀1死1重傷，現場車格碎裂四散一地，機車車體支離破碎，嚴重凹陷變形，可見撞擊力道之大。記者曾健祐／翻攝

羅男酒駕撞上2名機車騎士，再衝向一旁騎樓才停下。記者曾健祐／翻攝
羅男酒駕撞上2名機車騎士，再衝向一旁騎樓才停下。記者曾健祐／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中 酒駕 台中市

延伸閱讀

台中驚傳嚴重車禍！23歲男酒駕逆向撞2機車...釀1死1重傷

台中機車追撞大貨車 騎士慘死輪下安全帽噴飛

影／公升級重機疑過彎失控撞對向大貨車 驚悚撞擊畫面曝光

午休疑酒駕撞飛2童肋骨斷、腸胃破裂重傷 萬榮鄉公所約用員工送辦

相關新聞

阿根廷贏球太嗨！圓山花博餐廳老闆放煙霧棒慶祝 下場慘了

世足賽引發全民狂熱，阿根廷今天以2比1擊敗英格蘭闖入冠軍賽，圓山花博園區的「GAUCHO高卓人阿根廷炭烤餐廳」店老闆55歲譚姓男子看轉播見贏球太開心，在店內半戶外空間施放彩色煙霧棒慶祝，甚至還分享另一隻煙霧棒給一旁的客人施放，轄區中山警方獲報介入了解，將譚男帶回派出所，警詢後依違反社會秩序維護法裁罰。

台中驚傳嚴重車禍！23歲男酒駕逆向撞2機車...釀1死1重傷

台中市東區今上午傳出嚴重車禍，羅姓男子（23歲）酒駕行經樂業路時疑似轉彎不慎，竟逆向撞上2名騎機車的女騎士，造成1人傷重死亡、另1人傷勢嚴重搶救中，死傷者身分確認中，警方對羅施以呼氣酒測值達每公升0.58毫克，沒有毒駕，後續將依酒駕致死等罪嫌將他送辦。

影／殯葬業者開車「違規右轉」撞死7旬翁 家屬泣：父親生前很健康

葬儀社人員邱姓男子今天開車行經士林區中正路與承德路五段路口，綠燈時未依規定行駛外側車道就右轉，釀直行的賴姓機車騎士撞上後遭拖行，當場沒有生命跡象送醫不治，邱男警詢後被依過失致死罪嫌送辦。

台中酒駕致死慘劇...23歲男猛撞釀1死1重傷 機車殼四散、變形全毀

台中市東區今上午傳出嚴重車禍，羅姓男子開車經樂業路偏離車道逆向，高速迎面連撞2名機車女騎士釀1死1重傷，現場車格碎裂四散一地，機車車體支離破碎，嚴重凹陷變形，可見撞擊力道之大，羅呼氣酒測值達每公升0.58毫克，警方將依酒駕致死罪嫌送辦。

台中市國民黨前議員冉齡軒被判刑定讞！她泣訴喊冤：有針對性不能接受

台中市前議員冉齡軒被控將丈夫邱裕明經營葬儀社的臨時工，充當人頭助理，或將助理費低薪高報，共詐領助理費148萬餘元，最高法院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪判處4年徒刑，褫奪公權3年定讞，並通知檢方啟動防逃機制。冉齡軒今天獲知判決後泣訴非常不能接受，她沒貪汙，此案有針對性。

雲林學生宿舍被闖空門！碩士生辛苦積蓄出國的錢被偷

雲林縣虎尾鎮三合里一處專租學生的民宅，遭一名竊賊兩度闖空門「挨室搜刮」，其中一名碩士生房間的存錢筒所存約六千元的現金被偷走，這名學生無奈表示，求學期間省吃儉用，把平日花用所剩的一些零錢，積攢下來，作為將來貼補出國深造之用，沒想到兩年辛苦點滴存下的錢一下子就被偷光，「真揪心」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。