台中酒駕致死慘劇...23歲男猛撞釀1死1重傷 機車殼四散、變形全毀

台中市東區今上午傳出嚴重車禍，羅姓男子開車經樂業路偏離車道逆向，高速迎面連撞2名機車女騎士釀1死1重傷，現場車格碎裂四散一地，機車車體支離破碎，嚴重凹陷變形，可見撞擊力道之大，羅呼氣酒測值達每公升0.58毫克，警方將依酒駕致死罪嫌送辦。

台中第三分局今上午11點獲報，東區樂業路、旱溪街19巷口有車禍，經查羅男（23歲）開1輛白色小客車沿樂業路往旱溪西路方向，卻跨越對向車道逆向行駛，撞上騎機車的吳姓女子（44歲）、黃姓婦人（69歲），黃婦傷重不治、吳女送醫搶救中。

根據監視器畫面，羅男當時沿樂業路直行，疑似打算要左轉時，整輛車卻沒有減速，反而直接偏到對向車道，對向2輛機車見狀根本來不及閃避，羅先是撞上1名女騎士，再往前撞第2人。

2名女騎士遭迎面撞上彈飛落地，羅再衝到一旁民宅騎樓，還波及停在路邊的小貨車才停下，現場機車車殼碎裂四散、車體嚴重變形全毀，可見撞擊力道相當猛烈。

羅男則在車內意識清楚，經呼氣酒測值達每公升0.58毫克，經毒品唾液快篩結果呈陰性，沒有毒駕，仍被依公共危險現行犯上銬逮捕。

據了解，羅男自稱今天早上在北區喝酒，沒多久後打算開車要回家，但對於車禍經過未詳細交代，警方已調閱周邊監視器等，依酒駕致死罪嫌移送偵辦。

警方依酒駕致死等罪嫌將羅男送辦。記者曾健祐／翻攝

羅男酒駕經開樂業路逆向，高速迎面連撞2名機車女騎士釀1死1重傷，現場車格碎裂四散一地，機車車體支離破碎，嚴重凹陷變形，可見撞擊力道之大。記者曾健祐／翻攝

羅男酒駕撞上2名機車騎士，再衝向一旁騎樓才停下。記者曾健祐／翻攝

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