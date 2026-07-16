台中市國民黨前議員冉齡軒被判刑定讞！她泣訴喊冤：有針對性不能接受

台中市前議員冉齡軒被控將丈夫邱裕明經營葬儀社的臨時工，充當人頭助理，或將助理費低薪高報，共詐領助理費148萬餘元，最高法院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪判處4年徒刑，褫奪公權3年定讞，並通知檢方啟動防逃機制。冉齡軒今天獲知判決後泣訴非常不能接受，她沒貪汙，此案有針對性。

冉齡軒表示，她沒有貪汙，判刑非常不公平，這是挾怨報復，她還拿錢給助理當服務處基金，她今天詢問台中地院，才知自己被要求本月20日要報到執行，她說檢方還啟動防逃機制，她會逃到哪裡，這裡是她的根。

冉齡軒表示，她當議員期間都在服務地方，認真清廉，而吳乃仁欠台糖1.7億元，被關幾天後就放出，她沒貪汙卻被判刑，這是特意針對她，違反人權，她說自己評估後這次不參選年底議員選舉，在她評估是否參選前又傳出判刑消息，她認為這就是針對性，非常不公平。