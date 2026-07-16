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雲林學生宿舍被闖空門！碩士生辛苦積蓄出國的錢被偷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林虎尾鎮三合里一處專租學生的民宅，遭一名竊賊兩度闖空門「挨室搜刮」，其中一名碩士生房間的存錢筒所存約六千元的現金被偷走，這名學生無奈表示，求學期間省吃儉用，把平日花用所剩的一些零錢，積攢下來，作為將來貼補出國深造之用，沒想到兩年辛苦點滴存下的錢一下子就被偷光，「真揪心」。

虎尾鎮三合里一棟三樓民宅分租給虎尾科技大學生，本月11日晚間約七時許，一名騎折疊式腳踏車，年約四十歲男子，見四下無人，撬開落地門鎖進入宿舍，竟在屋內停留長達三個多小時，直到當晚十時三十分許才空手離去，當時雖有學生進出但也沒人發現。

沒想到這名男子隔天（12日）凌晨再闖空門，並沿著各樓層的學生房間「挨室搜刮」，約半個多小時，男子提了一個袋子離開，像自己家一樣進出自如，還把門關好從容離去，整個作案過程全被監視器拍下，並已報警處理。

據宿舍學生說，男子行竊當天是周日休假，多數的學生都回家，宿舍幾乎沒人，因學生房間多半只有生活用品和書本，財物都隨身攜帶，所以平時都沒上鎖，雖有多個房門被打開，但經清點並沒損失什麼。

只有一名虎尾科大的姚姓碩士生書桌上的存錢筒不翼而飛，他說，平日省吃節用，把生活零花所剩的錢存下來，期能積少成多，將來準備作為出國基金，沒想到辛苦存了兩年多約六千元的錢筒被偷走，一下子全泡湯，內心很不捨。

警方獲報，立即派員到場勘查，並調閱案發現場及周邊監視器影像，經擴大比對分析後，已鎖定特定涉案對象，目前正積極查緝到案中。

竊賊離去時手提一只袋子離去，警方已比對全力追查。記者蔡維斌／翻攝
竊賊離去時手提一只袋子離去，警方已比對全力追查。記者蔡維斌／翻攝

雲林 宿舍 虎尾鎮

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