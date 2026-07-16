高雄大排水溝今清晨驚見男屍 死者是長照中心住民「昨才請假稱外出訪姊」

高雄市鳳山區南華一路大排水溝今天清晨5時50分許驚見一名男子躺臥水溝內，消防員架梯下至溝內，發現男子已明顯死亡，將遺體抬上岸；警方查詢報案紀錄，發現轄內某養護中心昨晚報案住民王姓男子稱外出訪姊未歸失蹤，比對身分確認死者是王男。

鳳山警分局南成派出所今天清晨5時50分許接獲民眾報案，指稱南華一路與臨海路口附近大排水溝內發現一名男子仰躺在水溝內，疑似已死亡，警方獲報後立即趕赴現場，並會同消防救護人員到場處理。

消防員架梯下至大排，發現仰躺男子已明顯死亡，先將遺體抬上岸，由於死者身上未帶證件，警方查尋失蹤報案紀錄，發現釐大排水溝約1.2公里遠、步行約17分鐘的某養護中心昨晚向警方報案指，一名64歲的王姓男住民昨天傍晚稱要向機構請假外出，探訪姊姊後未返回，機構發現昨晚王男失聯，已依規定報請警方協尋。

警方請養護中心前來指認，確認死者是王男無誤；據了解，王男在養護中心已住了約10餘年，和家人也多年未聯繫。

警方勘查現場，死者躺臥於大排水溝內，初步未發現有外力介入情形，研判疑似不慎跌落排水溝造成意外死亡，惟詳細死因仍須由檢察官會同法醫相驗確認。警方已同步調閱周邊監視器影像，進一步釐清事發經過。

高雄市鳳山區南華一路大排水溝今天清晨5時50分許驚見一名男子躺臥水溝，警方查出是養護中心住民王姓男子。記者石秀華／翻攝

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