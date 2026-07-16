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從警42年今榮退 蔡季芳曾歷生死關頭仍堅持做好做滿

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警察分局秘書室主任蔡季芳從警42年，今天榮退，她去年曾因大腦蜘蛛網膜破裂出血送醫急救，在加護病房度過生死關頭，出院復原後堅持重回工作崗位，她堅持警職做好做滿，倒了再爬起來，因為她以警職為榮，自許是警察長工。

蔡季芳今天榮退，1989年她曾是台中市警局大雅分駐所首任女所長，台中縣警局時期她曾任7位警局長機要長達20年，現在的豐原分局就是台中縣警局以前廳舍，她在此廳舍區工作33年，對這裡熟悉又有深厚感情，今天就在這裡退休。

她去年2月10日因血壓飆高急送台中榮總醫院急救，住加護病房7天、普通病房7天後出院，她說當時主治醫師告知，她的大腦蜘蛛網膜破裂出血情形，他從醫期間，發現此病例患者有三分之一直接走了，三分之一活著卻如同植物人，另三分之一救活卻半身不知，許多生理反應不良，蔡季芳當時問醫師「那我屬於哪種？」醫師回應「天選之人」。她因此決定復原後回到工作崗位，警職做到屆齡退休，她今年66歲，做好做滿。

豐原分局臉書今天恭賀分局榮退同仁，包括副分局長蔡進勝、行政組組長宋姈花、秘書室主任蔡季芳、豐東派出所所長廖俊強、神岡分駐所所長紀適華、秘書室警員賴志寬。

豐原警分局秘書室主任蔡季芳(右）今天榮退，從警42年。圖／取自豐原分局臉書
豐原警分局秘書室主任蔡季芳(右）今天榮退，從警42年。圖／取自豐原分局臉書

豐原警分局秘書室主任蔡季芳(右）今天榮退，從警42年。圖／蔡季芳提供
豐原警分局秘書室主任蔡季芳(右）今天榮退，從警42年。圖／蔡季芳提供

警察 豐原 加護病房

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