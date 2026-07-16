聽新聞
0:00 / 0:00
從警42年今榮退 蔡季芳曾歷生死關頭仍堅持做好做滿
台中市豐原警察分局秘書室主任蔡季芳從警42年，今天榮退，她去年曾因大腦蜘蛛網膜破裂出血送醫急救，在加護病房度過生死關頭，出院復原後堅持重回工作崗位，她堅持警職做好做滿，倒了再爬起來，因為她以警職為榮，自許是警察長工。
蔡季芳今天榮退，1989年她曾是台中市警局大雅分駐所首任女所長，台中縣警局時期她曾任7位警局長機要長達20年，現在的豐原分局就是台中縣警局以前廳舍，她在此廳舍區工作33年，對這裡熟悉又有深厚感情，今天就在這裡退休。
她去年2月10日因血壓飆高急送台中榮總醫院急救，住加護病房7天、普通病房7天後出院，她說當時主治醫師告知，她的大腦蜘蛛網膜破裂出血情形，他從醫期間，發現此病例患者有三分之一直接走了，三分之一活著卻如同植物人，另三分之一救活卻半身不知，許多生理反應不良，蔡季芳當時問醫師「那我屬於哪種？」醫師回應「天選之人」。她因此決定復原後回到工作崗位，警職做到屆齡退休，她今年66歲，做好做滿。
豐原分局臉書今天恭賀分局榮退同仁，包括副分局長蔡進勝、行政組組長宋姈花、秘書室主任蔡季芳、豐東派出所所長廖俊強、神岡分駐所所長紀適華、秘書室警員賴志寬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。