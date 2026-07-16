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老翁未帶鑰匙受困屋外2小時　警察敲門17分重聽熟睡妻子打開門

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名86歲老翁深夜回家時忘帶鑰匙受困屋外，坐在家門口樓梯2小時已體力不支尿失禁，社區主委和住戶獲知後到場關心並報案，大雅警分局員警到場獲知老翁之妻在屋內，但門鈴故障，員警敲門喊叫，敲喊17分鐘後，在屋內重聽熟睡的老翁之妻終於開門，她才知丈夫受困家門口。

台中市大雅警分局潭子分駐所本月13日凌晨接獲民眾報案，潭子區勝利路某社區大樓6樓樓梯口有老翁受困門外，老翁疑似失智，長時間坐在樓梯間，已在電梯口出現尿失禁情形，情況異常。

巡邏的警員劉采婷、鄭傑夫獲報後立即趕赴現場，查出86歲林姓老翁因外出未攜帶鑰匙，無法進入住家，只能無助坐在門外等待。社區主委表示，老翁與妻子及孫子同住，研判家中應有人在內，但住家門鈴故障，警方多次敲門仍無人應答，聯繫家屬電話亦未果，一度陷入僵局。

員警方不放棄，持續耐心敲門尋求回應，深夜敲門喊叫17分鐘，終於成功喚醒在屋內的老翁之妻。她開門見警方站在門外時很驚訝，才知丈夫受困屋外，她說這是丈夫第一次發生這樣的事情，不知丈夫外出，她本身患有重聽，直到走出房門後才聽到有人敲門，對警方積極協助深表感謝。

老翁疑似已受困多時，出現全身冒汗及脫水情形，警方通報119救護人員到場評估，確認其身體狀況沒問題，由家屬陪同返家休息，順利結束這場驚險過程。大雅分局呼籲，家中若有高齡長者，應多加留意其日常動向，並確保通訊設備及門鈴功能正常，避免類似情形發生，共同守護長者安全。

台中市大雅警分局潭子分駐所接獲民眾報案，潭子區勝利路某社區大樓6樓樓梯口有老翁受困門外，警方獲報後迅速到場，最終順利協助老翁返家，化解一場深夜驚魂。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭子分駐所接獲民眾報案，潭子區勝利路某社區大樓6樓樓梯口有老翁受困門外，警方獲報後迅速到場，最終順利協助老翁返家，化解一場深夜驚魂。圖／警方提供

台中市大雅警分局潭子分駐所接獲民眾報案，潭子區勝利路某社區大樓6樓樓梯口有老翁受困門外，警方獲報後迅速到場，最終順利協助老翁返家，化解一場深夜驚魂。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭子分駐所接獲民眾報案，潭子區勝利路某社區大樓6樓樓梯口有老翁受困門外，警方獲報後迅速到場，最終順利協助老翁返家，化解一場深夜驚魂。圖／警方提供

尿失禁 丈夫 台中

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