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高雄5歲童公園玩耍！驚傳遭5公園阿伯誘喝「保力達」酒醉送急診

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市一名育有5歲語言遲緩兒的母親，昨（15）日在臉書社團發文指控，指孩子被阿嬤帶往岡山區大德一路「和平公園」玩耍時，被群聚的老翁誘騙喝「保力達」，阿嬤上前制止時，老翁竟狡辯是孩子搶過去喝，岡山警分局今表示，昨深夜已緊急通報兒少保護機制，循線追緝涉案老翁。

該名母親昨天在臉書社團「我是岡山人」發文，指她兒子平日放學後，會由阿嬤帶往附近的「和平公園」玩耍，昨下午5點多，群聚在石椅長凳的4至5名陌生老人竟誘騙孩子喝下「保力達」。

發文母親說，阿嬤發現時上前制止，孩子已被灌下第二杯，阿嬤馬上打電話給她，等她到現場時，只剩兩位老人，但兩人卻狡辯稱「是小孩子自己搶過去喝的」、「有加水稀釋啦」，隨後便趁亂逃離現場。

發文母親說，因為孩子臉部、耳朵紅的誇張，只好趕快帶的孩子掛急診，抽血、吊點滴代謝，「抽血報告醫生確認含有酒精，還好沒事」，直到深夜9點才出院。

發文母親將孩子吊點滴的照片PO網，引發高雄家長圈強烈恐慌與憤怒。對此，高雄市警岡山分局表示，家防官於昨（15）日深夜巡邏發現該篇貼文後高度重視，已於深夜23時30分緊急通報兒少保護機制，並主動與家屬取得聯繫。

岡山分局說，發文家屬於今日（16日）前往派出所完成筆錄，警方後續將依據被害人家屬所述說明內容，全力追緝行為人到案；屆時將依違反兒童及少年福利與權益保障法規定，函請主管機關社會局依法裁處。

高雄市一名育有五歲語言遲緩兒的母親，將孩子被公園阿伯餵酒過程PO網，引起網友熱議。取自我是岡山人（北高雄）臉書社團
高雄市一名育有五歲語言遲緩兒的母親，將孩子被公園阿伯餵酒過程PO網，引起網友熱議。取自我是岡山人（北高雄）臉書社團

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