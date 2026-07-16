阿根廷贏球太嗨！圓山花博餐廳老闆放煙霧棒慶祝 下場慘了

世足賽引發全民狂熱，阿根廷今天以2比1擊敗英格蘭闖入冠軍賽，圓山花博園區的「GAUCHO高卓人阿根廷炭烤餐廳」店老闆55歲譚姓男子看轉播見贏球太開心，在店內半戶外空間施放彩色煙霧棒慶祝，甚至還分享另一隻煙霧棒給一旁的客人施放，轄區中山警方獲報介入了解，將譚男帶回派出所，警詢後依違反社會秩序維護法裁罰。

中山分局圓山派出所今天清晨5時在threads上看到網路影片，畫面可見一名身穿阿根廷球衣的男子不僅揮舞手中的藍色煙霧棒，身旁還有另名男子一樣手持白色煙霧棒在揮舞，立即派遣警力前往查處。

儘管事發當時觀賽人潮已散去，警方雖未發現民眾受傷，但考量在封閉或密集人群環境中施放煙霧器材，極易引發恐慌甚至造成身體危害，向店老闆詢問事發狀況。

譚男到案後供稱，自己是阿根廷隊的忠實鐵粉，當下因看見支持的隊伍贏球，心情太過激動，為了慶祝才會做拿出原本就準備好的彩色煙霧棒慶祝，另一支則是「臨時起意」，隨機找旁邊的陌生客人一同施放同樂；彩色煙霧棒是透過網路購買，每支約120元。

警方表示，譚男在公共場所任意施放煙霧器材，已對現場群眾安全構成威脅，警詢後依違反社會秩序維護法第63條「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞」移送台北地方法院台北簡易庭裁處。

中山警方呼籲，民眾於公共場所切勿放置、投擲或發射有殺傷力之物品，警方針對該類危害公共安全之事件，嚴辦到底絕不寬貸。

阿根廷今天以2比1擊敗英格蘭闖入冠軍賽，圓山花博園區的「GAUCHO高卓人阿根廷炭烤餐廳」店老闆55歲譚姓男子看轉播見贏球太開心，在店內半戶外空間施放彩色煙霧棒慶祝，被警方帶回派出所依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝