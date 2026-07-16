三峽死亡車禍！女騎士遭曳引車撞擊 下半身重創當場不治

新北市三峽區介壽路三段今上午發生死亡車禍，41歲陳姓女子騎乘普通重型機車行經介壽路三段260巷口時，機車後車尾與58歲葉姓男子駕駛的營業貨運曳引車前車頭發生碰撞，陳女下半身大面積撕裂傷，現場已無生命徵象，經消防救護人員確認後未送醫。

警方指出，事故發生於今天上午6時20分，陳女當時由土城區沿介壽路三段往三峽方向行駛，行經事故地點時與曳引車發生碰撞。警方獲報後立即派員到場，由交通分隊進行現場測繪及蒐證，橫溪派出所協助交通管制，並通知鑑識人員到場採證，同時調閱路口監視器影像，釐清事故原因。

警方初步查明，肇事曳引車當時未載運貨物，暫時排除超載情形；葉男持照正常，經酒測後數值為每公升0毫克，初步也無毒品駕駛跡象。警方已將葉男帶返交通分隊製作筆錄，全案將依涉嫌過失致死罪移送新北地檢署偵辦，確切肇事責任仍待後續調查釐清。

三峽區介壽路三段今晨發生死亡車禍，曳引車車頭與前方機車車尾發生碰撞，41歲女騎士重創身亡。記者張策／翻攝

三峽區介壽路三段今晨發生死亡車禍，曳引車車頭與前方機車車尾發生碰撞，41歲女騎士重創身亡。記者張策／翻攝