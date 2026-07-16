無人機、機器人上場連夜搶救 彰化縣福興鄉家具倉庫大火2人受傷

彰化縣福興鄉一處家具倉庫昨晚發生大火，火勢猛烈，照亮夜空，消防局動用無人機、消防機器人及23輛消防車連夜搶救，今天清晨才撲滅火勢，倉庫幾乎全毀，有兩名移工受輕傷送醫治療，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在昨晚7時57分許接獲報案，指福興鄉秀厝一街一處家具公司的倉庫發生大火，由於火勢猛烈，消防局動用各式消防車23輛、救護車3輛、無人機1台、救災機器人2台，消防人員54名前往搶救。

消防人員到達時，發現現場為3層樓挑高加蓋鐵皮建築物，面積約1000平方公尺，主要作為倉庫使用，放置木製家具成品，疑從2樓起火，由於都是易燃物，一發不可收拾，火舌伸吐，濃煙直衝雲霄，十分駭人。

消防人員立即部署水線滅火搶救，初期滅火時，有2名移工不慎輕微嗆傷，消防人員給予適當處置後送均送往彰濱秀傳醫院治療。

消防人員動用消防機器人深人火場，並在深夜動用重機具在場協助現場搶救挖掘作業，直到今天凌晨1時41分控制，燃燒面積約700平方公尺，5時39分火勢撲滅，進行殘火處理。起火原因由消防局調查中。

彰化縣環保局也同時接獲通報這起火警，派員趕到現場監測，當時現場風向為南南西風，受影響範圍主要為福興鄉、鹿港鎮及和美鎮等下風區域，環保局也發布提醒受影響區民眾，應緊閉門窗避免外出，配戴口罩以維護個人健康。

彰化縣福興鄉一處家具倉庫，昨晚發生大火，火勢猛烈，照亮夜空，消防局動用無人機、消防機器人及23輛消防車連夜搶救，今天清晨才撲滅火勢，倉庫幾乎全毀。圖／消防局提供

彰化縣福興鄉一處家具倉庫，昨晚發生大火，火勢猛烈，照亮夜空，消防局動用無人機、消防機器人及23輛消防車連夜搶救，今天清晨才撲滅火勢，倉庫幾乎全毀。圖／消防局提供

彰化縣福興鄉一處家具倉庫，昨晚發生大火，火勢猛烈，照亮夜空，消防局動用無人機、消防機器人及23輛消防車連夜搶救，今天清晨才撲滅火勢，倉庫幾乎全毀。圖／消防局提供