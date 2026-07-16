詐團水房企業化 全程監控收錢 每周經手逾億

台北市刑大偵破企業化水房，逮捕卅六名嫌犯，並查扣現金逾一千五百萬元及賓士車等。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑大偵四隊追查假投資詐騙案，查出天道盟美鷹會郭姓成員疑似操盤台灣北部「總水房」，不只替境外詐欺機房處理贓款，還以企業化方式收錢、洗錢；郭建立跨區收水車隊，每天至少三輛車在雙北、基隆、桃園流竄，必要時還支援台中；車上裝GPS，交款現場配監控手，現金回水房後再點鈔、錄影，避免手下黑吃黑，警方估算水房每周經手金流逾一億元。

警方調查，水房不是傳統車手單線交款，而是將收水流程拆成多層，車手取得被害人現金後，交給第一層收水手，再由第二層收水手接手，旁邊另有人監控，確認現場是否有警方埋伏，也防止第一線成員私吞贓款。

現金送回水房後當場點鈔、錄影存證，再透過黃金買賣、虛擬貨幣等方式層層洗錢，最後將款項匯往境外；警方說，這套流程一方面製造斷點，讓警方不易追到幕後金主，另一方面也是詐團內部控管金流，避免車手、收水手挪用贓款。

警方發現，郭旗下收水車隊多使用權利車，車輛本身可能涉及債務、貸款或產權問題，即使被查扣，也不容易直接追溯到實際使用者或背後資金來源；郭還在車內裝GPS，掌握車輛位置、收水路線與交款狀況，等同把詐款運送做成「物流管理」。

北市刑大去年底接獲被害人報案，指遭假投資詐騙；警方起初追查車手，溯源掌握負責最後洗錢、匯款的總水房，再回頭比對金流與犯嫌手機資料，陸續清出十四名被害人，案件類型包括假投資、感情詐騙等，粗估財損約五千萬元。

北市刑大半年內發動四波搜索，查獲郭姓主嫌等卅六人，其中十四人遭羈押，警方在郭的住處查扣現金九百萬元，另在其他成員處所查扣現金六百餘萬元，共逾一千五百萬元，另起出汽車、手機、犯罪文件等證物。

警方說，郭疑似有天道盟美鷹會背景，除涉入詐團外，也替其他詐團處理贓款，收水能量相當大，警詢後依組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌送法辦，警方持續追查上游詐欺機房及境外金流。

市刑大大隊長丁靖表示，今年六月北市受理一二二四件詐欺案，財損達七億六五六七萬元，其中假投資詐欺一一四件，財損一億九三一二萬元，約占總財損四分之一。