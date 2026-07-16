冷眼集／法官失格頻傳 司法公信何在

法官是國家賦予公權力的客觀仲裁者，要以裁判「定紛止爭」實現正義，除了深厚的法學素養，品格操守更是司法公信力的基石，必須客觀公正、廉潔自持、謹慎言行，才能贏得人民的信任。

經濟要犯鍾文智棄保潛逃，重創司法公信力，卻被發現台灣高等法院法官陳勇松指示書記官抽換公務電話紀錄，更因未依程序宣示、送達裁定，形同讓遭判刑卅年五月定讞的鍾文智有機可乘、棄保潛逃。陳便宜行事，不在乎訴訟程序，重刑犯落跑，陳能彌補嗎？

台中地院法官呂超群為躲避監督管考，共四四一案不送閱判決、未即時分案，有的案件遭擱置長達二年三月，更暴露台中地院行政管理疏失。呂「藏案」數量不少，並非臨時起意或一、二天的違失，為何長年累積上百件未送審閱，庭長、院長何以長期未能察覺、及早示警？

再看看高雄地院候補法官張浩銘因在法官論壇筆戰失敗，僅欲刪除論壇貼文，即可隨口扯謊資安危機，甚至在職務法庭開庭時以「我現在還是法官」要求禁止旁聽，是誰給他如此底氣？張案看似無關人民訴訟權益，但也浪費行政人力資源，顯示品格瑕疵。

三名法官被移送評鑑、懲戒的違失態樣均不相同，卻同樣凸顯出法院行政監督失靈的問題，對法官辦案品質、程序管理及道德倫理，欠缺有效的預警機制，若司法自身連案件與法官都無法有效監督管理，何以讓民眾信服法官做出的判決公正客觀？

建立司法公信需要漫長時間積累，但崩解往往就在瞬間，二○一七年司法改革國是會議決議包括「監督淘汰不適任的司法人員」，法官法也隨之修法。汰除不適任法官固然重要，但事後懲處往往難以回應人民對司法的期待，如何強化事前預防與監督，讓法官專業與品格，都能禁得起社會檢驗，是當務之急。