只為刪貼文 法官謊報帳號被盜 判罰俸半年

高雄地院法官張浩銘謊報「帳號被盜」，職務法庭昨判罰俸六個月。聯合報系資料照

高雄地方法院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，他向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，但謊言被戳破。法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭，懲戒法院昨判罰款，數額為現職月俸給總額六個月，約六十六萬元。

職務法庭認為，張浩銘擔任候補法官，應保有高尚品格、謹言慎行，而法官遭人盜用帳號是嚴重的資安問題，更可能涉刑事犯罪。張欲刪除貼文而謊報，使資訊處啟動第一級資安事件調查程序，耗費無謂的行政資源與人力成本，更引發媒體大幅報導，降低公眾對法官的信任度，損及司法形象，情節重大。

張浩銘曾任律師，二○二四年十二月廿三日派任高雄地院候補法官。去年三月十日以雙親扶養、醫療有特別需要，申請優先調動至新北地院，但新北地院不同意。

張浩銘心生不滿，同年五月廿七日晚間以暱稱「不吐不快」在法官論壇發表標題為「特殊調動法官會議的程序是什麼？」貼文，提及「乙法院是收人的法院，竟然表決不同意，席間還有學長姐表示乙法院是艱困法院，某法官的情況不適合來」、「變相的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙」、「這樣乙法院統調的時候也可以不用補人了，有人想來還拒絕，不是很艱困嗎？」

貼文一出惹議，張浩銘為平息風波，同年六月四日下午致電、發電子郵件給司法院資訊處，稱貼文不是自己發的、請求刪文，又稱高雄地院資訊室已在查何人盜用帳號、啟動資安調查。司法院資訊處獲報，認為法官帳號被盜屬第一級資通安全事件，立即啟動調查，查出貼文是張的ＩＰ發出，且雄院資訊室也未接獲通知。因紙包不住火，張緊急向司法院資訊處道歉。

法評會認為，張謊報帳號遭盜用，與刑法未指定犯人的誣告罪「僅有一線之隔」，且事後一再否認，明顯思慮不周且言行不檢，違反法官倫理規範規定。

職務法庭開庭，張一度以「我現在還是法官」為由聲請不公開審理，稱若將個人、家庭資訊暴露於社會，會造成家庭困擾，也影響行使審判職務，但聲請遭駁回。

張浩銘冀望處分申誡，若罰俸希望總額「兩個月以下」，並說「會繼續做好我的審判工作」。職務法庭認為張未真誠面對錯誤，試圖避重就輕、自我合理化言行，缺自省能力，判罰俸六個月。