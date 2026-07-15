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台中機車追撞大貨車 騎士慘死輪下安全帽噴飛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區今天傍晚發生死亡車禍，陳姓男子騎機車追撞停路旁大貨車，人車卡在貨車底，安全帽噴飛，騎士送醫急救，今晚宣告不治，肇事原因由警方調查中。

大雅警分局表示，今天傍晚5時32分，在台中市大雅區中科路車禍，33歲陳姓男子騎機車沿中科路慢車道行駛，於事故地點追撞路旁停放，未熄火大貨車，由52歲鄭姓男子駕駛，雙方車輛因而發生事故。造成陳男機車前車頭及鄭男大貨車左後車尾受損。

大雅分局員警依規定到場處置，經消防人員到場時陳男已無生命跡象(OHCA)，陳男頭部、身體及四肢擦挫傷，經送往中港澄清醫院救治，今晚7時宣告不治，詳細肇事原因仍待事故鑑定單位進一步分析研判。

警方對鄭男依規定酒測無飲酒情形，後續依過失致死罪移送臺中地檢署偵辦；另本案相關肇因將交由交通警察大隊分析研判。大雅分局呼籲，駕駛人行經道路時應隨時注意前方路況，保持安全距離並遵守交通規則；車輛停放亦應依規定停車，避免影響其他用路人行車安全，共同降低交通事故發生。

台中市大雅區中科路今天傍晚發生死亡車禍，機車追撞大貨車，騎士死亡。圖／警方提供
台中市大雅區中科路今天傍晚發生死亡車禍，機車追撞大貨車，騎士死亡。圖／警方提供

台中市大雅區中科路今天傍晚發生死亡車禍，機車追撞大貨車，騎士死亡。圖／警方提供
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台中市大雅區中科路今天傍晚發生死亡車禍，機車追撞大貨車，騎士死亡。圖／警方提供
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