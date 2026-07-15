滿天星客輪擱淺布袋外海…百名旅客受困獲救 孕婦身體不適急送醫

嘉義縣布袋漁港外海今天下午傳出「滿天星號」客輪擱淺，由澎湖馬公返回布袋途中，疑因適逢大退潮，船隻進港水深不足，在近海擱淺，船上227名旅客穿救生衣受困待援，待大潮後才由船公司派出拖船，目前人船平安回港，有一名孕婦身體不適送醫。

據了解，滿天星號客輪下午4時許載運乘客從馬公出發，下午6時許進入嘉義布袋商港，不料航行至港口外側時，疑因潮位降低、海水深度不足，客輪無法順利進港，停留於外海等待救援，船上乘客穿救生衣，等待大潮後，才由船公司派出拖船，將人船平安拖救回港。

有網友將現場畫面上傳至社群平台，滿天星號在海上動彈不得，船上乘客穿上救生衣，神情相當緊張。海巡署表示，獲報後立即派遣巡防艇及人員趕赴現場，協助維護船上旅客安全，並持續掌握船體狀況及潮汐變化，協助後續脫淺，客輪擱淺詳細原因仍待進一步調查。

高雄港務分公司布袋管理處長林清宏表示，滿天星客輪原訂今天下午3時45分出發，因潮汐問題延後至下午4時30分出發，預定下午5時50分抵達布袋商港，但在下午5時51分船隻通報擱淺，直到大退潮結束後，才由船公司派出拖船，晚上8時5分成功將船隻拉回岸邊。

滿天星客輪今天下午擱淺布袋外海，百名旅客受困海上目前已平安獲救。圖／民眾提供

滿天星客輪今天下午擱淺布袋外海，百名旅客受困海上目前已平安獲救。圖／民眾提供