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知名豐原廟東夜市二攤商爆肢體衝突又翻桌 客人受驚嚇紛躲避

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

知名的豐原廟東夜市今晚有二名攤商爆肢體衝突又翻桌，許多客人受到驚嚇紛躲避，警方查出二名攤商因擺攤位置越界起衝突，將二人逮捕，依傷害罪嫌移送法辦。

豐原區今晚下雨，知名廟東夜市仍有很多遊客，突然二名攤商爆激烈衝突，有人摔桌椅，並互相叫罵，遊客看到都驚訝問發生什麼事，有客人說「我只想好好吃東西，很難嗎？」

豐原警分局頂街派出所今晚7時23分接獲報案指稱，豐原區廟東夜市有攤販發生糾紛，現場並有肢體推擠情形，警方立即派員到場處理。

經了解，56歲彭姓男子與36歲張姓男子因攤位相鄰，彭男認為張男擺攤位置越界，心生不滿，遂徒手翻倒張男攤位桌子，雙方隨後爆發肢體衝突。

警方到場後立即控制現場情勢，並協助受傷的彭男，他四肢挫傷送醫治療；張男則拳頭受傷，無須送醫。雙方均提出傷害告訴，警方依現行犯將2人依傷害罪逮捕，警詢後移請台中地方檢察署偵辦。

頂街派出所副所長張嘉文呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜，循理性、合法方式解決，切勿因一時情緒訴諸暴力。警方對於任何暴力滋事行為，均將依法嚴正究辦，以維護社會秩序及市民安全。

豐原廟東夜市今晚有二名攤商爆肢體衝突，豐原警分局偵辦。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市今晚有二名攤商爆肢體衝突，豐原警分局偵辦。記者游振昇／攝影

豐原 夜市

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