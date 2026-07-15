國道一號五堵交流道重大車禍！拖吊車、貨櫃車相撞 司機當場喪命

國道1號五堵交流道南下出口，中油石門油庫附近匝道，今晚發生拖吊車撞上前方貨櫃車車禍。拖吊車頭嚴重受損，洪姓司機受困駕駛座。消防員到場救護時，傷者已無呼吸心跳，破壞車頭救援中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚7時17分，接獲警方通報，中山高五堵交流道南下出口發生車禍，有人受困駕駛座等待救援。

消防局派遺百福分隊、七堵分隊出動4車13人前往救護，抵達現場看到1輛拖吊車與貨櫃車碰撞。在後方的拖吊車車頭凹陷，嚴重受損，60歲拖吊車洪姓司機受困，已無呼吸心跳。

第一波趕抵現場人員無法以既有器材救出傷者，大型拖吊車晚間7時54分抵達，8時10分將讓兩車拉開，再由消防員使用撐開器，協助洪男脫困，但已明顯死亡，未送醫。國道警察獲報到場測繪採證，調查事故原因。

國道1號五堵交流道南下出口匝道今晚發生，拖吊車頭嚴重受損，洪姓司機受困駕駛座，消防員救出時，因明顯死亡未送醫。事故原因由國道警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝

國道1號五堵交流道南下出口匝道今晚發生，拖吊車頭嚴重受損，洪姓司機受困駕駛座，消防員救出時，因明顯死亡未送醫。事故原因由國道警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝

國道1號五堵交流道南下出口匝道今晚發生，拖吊車頭嚴重受損，洪姓司機受困駕駛座，消防員救出時，因明顯死亡未送醫。事故原因由國道警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝

國道1號五堵交流道南下出口匝道今晚發生，拖吊車頭嚴重受損，洪姓司機受困駕駛座，消防員救出時，因明顯死亡未送醫。事故原因由國道警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝

國道1號五堵交流道南下出口匝道今晚發生，拖吊車頭嚴重受損，洪姓司機受困駕駛座，消防員救出時，因明顯死亡未送醫。事故原因由國道警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝