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火警奪命！台東80歲老翁陳屍農地 警初判無外力介入
台東縣東河鄉泰源村昨下午發生一起死亡火警，一名約80歲老翁被發現陳屍在農地火場，身體有明顯火燒痕跡，警方初步勘查後，排除有外力介入，詳細起火原因及死因仍待消防火調及法醫進一步釐清。
成功警分局表示，昨下午4時許接獲消防隊轉報，指東河鄉泰源村溪床旁一處農地發生火災。消防人員到場迅速撲滅火勢後，在現場發現一名男子趴臥地面，身體有火燒痕跡，已明顯死亡。
警方獲報到場調查，並在火場附近找到死者機車，確認死者為泰源村一名約80歲在地男子。根據現場跡證研判，老翁當時疑似前往農地進行除草、整地作業，不料發生火警，最終不幸命喪火場。
警方指出，經鑑識人員現場勘驗，初步排除外力介入的可能性，全案已報請檢察官相驗，詳細起火原因及死因，仍有待消防局火災調查人員及法醫進一步調查釐清。
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