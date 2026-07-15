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金門小三通旅客夾帶活體動物闖關 檢訊後限制出境

中央社／ 金門15日電

金門小三通邱姓旅客昨天自廈門入境金門，夾藏保育類活體烏龜、土撥鼠等遭海巡及海關查獲。檢方今天表示，訊後認邱姓被告涉違野保法罪嫌重大，諭知5萬元交保，並限制出境。

金門地方檢察署今天發布新聞稿表示，昨天下午接獲海洋委員會海巡署偵防分署金門查緝隊通報，邱姓被告搭乘小三通客船自廈門入境金門時，隨身夾藏輸入保育類活體黑胸葉龜8隻、旱獺（土撥鼠）1隻，被海巡及海關人員當場查獲，並以現行犯逮捕解送。

檢方指出，承辦檢察官昨天晚間訊後，認邱姓被告涉嫌違反野生動物保育法第40條第1款罪嫌重大但無羈押必要，依法諭知交保新台幣5萬元，並限制出境、出海。

檢方表示，有鑑於金門地區近期發生數起旅客非法夾帶活體昆蟲、爬蟲類及動物企圖闖關案件，不僅嚴重衝擊生態保育，更可能造成外來物種入侵及動物疫病傳播風險，對國家生物安全與防疫體系構成重大威脅。

檢方指出，持續結合海巡、海關、警察、調查及檢疫等機關，強化查緝機制，秉持從嚴從速偵辦原則遏止不法走私行為，守護國境安全與生態環境。同時嚴正呼籲民眾勿心存僥倖、以身試法，應切實遵守相關法令，共同維護國家防疫安全及自然生態。

金門 小三通

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