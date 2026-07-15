影／公升級重機疑過彎失控撞對向大貨車 驚悚撞擊畫面曝光

新北市坪林區北宜公路32.9公里處今天中午12時50分，發生一起車禍事故。20歲機車騎士廖姓男子騎乘1000西西川崎重型機車往宜蘭方向行駛時，過彎時不明原因發生外拋，跨越車道至對向，導致連人帶車撞上往新店方向行駛，由47歲楊姓男子所駕駛大貨車，大貨車因事出突然閃避不及，雙方發生碰撞，重型機車車頭嚴重變形全毀。

新店警分局轄區坪林分駐所接獲通報，立即派遣警力前往現場處置。經初步調查，廖姓騎士受有輕微擦挫傷，意識清楚，由消防隊緊急送往新店慈濟醫院治療。經酒測，雙方駕駛酒測值均為零，確切事故發生原因及肇事責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。警方呼籲，北宜公路彎道眾多，駕駛人行經山路應保持適當車速，切勿跨越分向限制線，以確保行車安全。

新北市坪林區北宜公路32.9公里處今天中午12時50分，發生廖姓男子騎乘1000西西重型機車，疑似過彎不慎跨越雙黃線，連人帶車滑倒向大貨車的車禍事故。記者王長鼎／翻攝

新北市坪林區北宜公路32.9公里處今天中午12時50分，發生廖姓男子騎乘1000西西重型機車，疑似過彎不慎跨越雙黃線，連人帶車滑倒向大貨車的車禍事故。記者王長鼎／翻攝