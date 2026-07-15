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8旬婦樓梯跌落卡欄杆3小時 2女警耐心調整姿勢助脫困

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

85歲歐姓老婦獨居在台南市安平區一間新加坡式透天厝，日前晚間9時許她要前往隔壁妹妹家，在自家門口下樓梯時不慎跌落，受困欄杆間動彈不得；當時因無人經過，歐婦有失智情況也未出聲呼救，她因此受困逾3小時，直到凌晨鄰居返家發現報警，員警趕到才將她救起。

據了解，新加坡式透天厝是一樓規劃為車庫，後方屋內設計成書房，客廳、餐廳規劃在二樓，三樓以上為住家房間，屋主一般時間是待在二樓，出門時要下樓到一樓；歐婦就住在安平區建平六街90巷一間透天厝內，一人獨居、沒有子女

歐婦的79歲妹妹就住在隔壁，妹妹有結婚，姊妹二家平時互相照顧生活起居；本月12日晚間9時許，歐婦想要前往妹妹家裡拿一些食物，從住家下樓梯時不慎跌落，受困樓梯欄杆間的空隙。因歐婦沒有先跟妹妹說，妹妹不知道姊姊要過來，歐婦當時沒帶手機、也沒有呼救。

歐婦就這樣卡在自家門口樓梯欄杆間逾3個小時無法動彈，也沒人知道，直到隔天凌晨12時許，有鄰居返家看到，驚覺有異報警；轄區第四警分局華平派出所警員吳晨華、林聖文及警察專科學校實習生陳思旗趕往，見歐婦身體受困，體力明顯透支，神情相當疲憊，立即上前協助。

員警先安撫歐婦情緒，由於樓梯欄杆間距狹窄，經仔細觀察其受困情形，審慎評估最佳救援方式，由二名女警細心引導並合力協助歐婦調整姿勢，緩慢移動其身體；過一番努力，終於順利讓她安全脫困，經檢視，確認歐婦僅受到驚嚇，身上並無明顯外傷，並未送醫。

員警耐心詢問事發經過，歐婦因有失智情形，不時答非所問，仍大致了解狀況；員警得知妹妹就住在隔壁，通知妹妹及妹婿，由妹妹、妹婿陪同，員警協助攙扶老婦返家，歐婦及其家屬頻頻向員警表達感謝，感激警方深夜迅速伸出援手。

分局長廖水池表示，這次員警細心調整老婦姿勢，協助長者脫困，避免因施力不當造成二次傷害，分局後續將通報社會局，由社工評估是否提供相關福利資源及關懷訪視；提醒家中若有高齡長者，應注意樓梯照明、增設扶手及加強防滑設施，以降低意外發生風險，

85歲歐姓老婦在自家門口下樓梯時不慎跌落，受困欄杆間動彈不得，警專實習生陳思旗耐心引導協助脫困。圖／民眾提供
85歲歐姓老婦在自家門口下樓梯時不慎跌落，受困欄杆間動彈不得，警專實習生陳思旗耐心引導協助脫困。圖／民眾提供

85歲歐姓老婦在自家門口下樓梯時不慎跌落，受困欄杆間動彈不得，華平所女警吳晨華耐心引導協助調整姿勢脫困。圖／民眾提供
85歲歐姓老婦在自家門口下樓梯時不慎跌落，受困欄杆間動彈不得，華平所女警吳晨華耐心引導協助調整姿勢脫困。圖／民眾提供

85歲歐姓老婦獨居在台南市安平區一間新加坡式透天厝，她在自家門口下樓梯時不慎跌落，受困欄杆間動彈不得，女警耐心引導協助調整姿勢脫困。圖／民眾提供
85歲歐姓老婦獨居在台南市安平區一間新加坡式透天厝，她在自家門口下樓梯時不慎跌落，受困欄杆間動彈不得，女警耐心引導協助調整姿勢脫困。圖／民眾提供

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