台中東勢街頭男子喊「我不會傷害人，但我會失控」 警方說明

台中市東勢區街頭今天有一名男子邊走邊喊「我不會傷害人，但我會失控」，民眾擔心報案，東勢警分局表示，這名28歲男子有身心狀況，偶爾會大喊和自言自語，警方平時都有掌握其狀況，尚未發現他攻擊別人或危害公共安全行為。

民眾在臉書「台中小鎮─東勢山城大小事」PO文和影片表示，今天在東勢看到一名男子大吼大叫，唸著「我不會傷害人，但我會失控，所有人都來戰我不怕」，民眾擔心他會危害別人已報警；許多網友說曾看過這名男子自言自語，不會傷害人。

東勢分局表示，今天上午有民眾在臉書發文反映，東勢區豐勢路東勢農會前一名男子大聲吼叫、自言自語，相關影片及內容引發民眾關注，分局獲悉後立即派員查訪了解。

經查該名28歲男子有身心狀況，偶爾會出現大聲喊叫、自言自語等情形。警方平時均有掌握其狀況，經查訪及了解，尚未發現有攻擊他人或危害公共安全等行為。

警方日前接獲民眾反映，這名男子近期有邊走路邊大聲說話、罵人的情形，希望警方加強巡邏。員警已主動聯繫其母親，提醒持續關心及照顧其生活狀況，並留意變化，如有需要應適時尋求醫療及社政資源協助。

東勢分局將持續加強轄區巡邏及關懷訪視，如發現有危害自身或他人安全之虞，將立即依相關規定通報衛生及社政單位共同協處，以兼顧民眾安全及個案照護。警方呼籲民眾，以理解、尊重的態度看待身心疾病患者，避免標籤化，如遇緊急狀況可立即撥打110或119尋求協助。