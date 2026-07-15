影／密集車流全閃過！無人小貨車穿越車陣 下一秒猛撞餐廳

南投前天發生小貨車撞餐廳事故，一輛白色小貨車停在埔里桃米路旁，但駕駛未將車輛停妥就下車，車子一路滑行穿越車陣，撞擊對面餐廳圍牆，牆上玻璃碎裂，有顧客遭劃傷，事發過程影像今曝光，警方更查出肇事者是失聯移工，依法送辦。

有民眾昨在社群平台分享，前天帶客人去日月潭文武廟拜拜，回程在桃米路一家餐廳吃飯，用餐期間竟然有一輛小貨車直直撞上餐廳，他差點被撞到，客人則被破掉的玻璃劃傷，並指肇事者下車去買東西卻沒熄火，並懷疑是不是毒駕？

而事發當下影像今也曝光，影片中，肇事的白色小貨車原本停靠在路邊，但車輛突然動了起來，隨後一路滑行，往來車流雖密集，但小貨車就剛好閃過公車及多輛轎車，直接穿越兩個車道，消失在鏡頭前，隨後就撞上餐廳。

警方調查，該起事故發生在前天下午近5時，員警獲報即前往桃米路，到場後發現肇事者為44歲印尼籍男子，他下車時未熄火且未拉手剎車，導致車輛一路滑行至對面車道，更直接撞上路旁餐廳的鐵皮圍牆，也嚇壞店內及附近民眾。

埔里警分局表示，依規檢測雖無酒駕、毒駕，經查肇事者為失聯移工，因此將其帶返調查，經通譯協助製作筆錄，而其供稱使用車輛為雇主所有，全案依違反「入出國及移民法」及「就業服務法」移送偵辦，詢後已解送移民署專勤隊依法續處。

警方也呼籲，駕駛人停車時應確實熄火、拉緊手剎車，並確認車輛已妥善固定，切勿因一時疏忽導致車輛滑動釀生事故；另，切勿非法聘僱或容留失聯移工，以免觸法受罰，未來將持續加強查察，維護交通安全及社會秩序。

小貨車駕駛將車停靠在南投埔里桃米路旁，但未將車輛停妥就下車，車子滑行穿越車陣，撞擊對面餐廳圍牆才停下，警方查出肇事者是失聯移工，依法送辦。圖／警方提供

小貨車駕駛將車停靠在南投埔里桃米路旁，但未將車輛停妥就下車，車子滑行穿越車陣，撞擊對面餐廳圍牆才停下，警方查出肇事者是失聯移工，依法送辦。圖／警方提供