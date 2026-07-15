中市高三生倒地失去生命跡象獲救 消防局：靠這3方無縫接軌施救

台中市一名高三生日前在校內跑步時突然跌倒失去意識，到院前心肺功能呈現停止狀態，所幸在校護、消防救護人員及醫療團隊3方合作接力搶救下，終於順利獲救。消防局第三救災救護大隊詹仁傑大隊長今表示，此案展現校園第一時間急救、消防緊急救護，以及醫院重症醫療三方無縫接軌的重要性。尤其心肺功能停止患者存活關鍵是及早發現、及早通報、及早CPR和及早電擊，每一個環節都攸關患者最終預後。

他說，由於高中生現場已無呼吸心跳，校護人員施行心肺復甦術（CPR）爭取黃金救援時間，接著消防救護人員抵達接手持續施行CPR，並運用自動體外心臟電擊去顫器（AED），以及高級救命術搶救，恢復生命徵象後，隨即送往仁愛長庚合作聯盟醫院接受進一步治療。

醫院也立刻啟動急重症醫療機制，急診團隊迅速為高中生進行氣管內管插管、電腦斷層檢查及心電圖等相關檢查。經心臟內科李明峯副主任診斷為心律不整，後續被轉入加護病房接受低溫治療，生命徵象持續穩定。

醫療團隊並植入「植入式心律轉復除顫器（ICD）」，提供長期心律監測與保護機制，術後恢復情況良好，轉入一般病房治療，逐步恢復日常生活功能，目前不僅可下床散步，也能使用手機與親友聯繫，身體狀況持續進步。經醫療團隊評估後出院，展開後續復健與追蹤治療。

他呼籲民眾學習CPR及AED操作技能，當突發心臟停止事件發生時，周遭民眾若能立即伸出援手，把握黃金救援時間，將大幅提升患者存活率及康復機會。這不僅是消防與醫療團隊共同努力的成果，更凸顯全民急救教育的重要價值，為社會留下珍貴且感人的生命教育典範。

李明峯說，若曾出現運動時胸悶、胸痛、心悸、暈厥，或有家族成員曾發生不明原因猝死等情形，應及早接受心臟相關檢查與評估。規律運動固然有益健康，但應循序漸進，避免過度激烈運動，並留意身體發出的警訊。

仁愛長庚合作聯盟醫院院長龔嘉德說，研究顯示，及早進行心肺復甦術與電擊，可大幅提升心肺功能停止患者存活率及神經功能恢復機會。這位高中生能順利康復出院，除了仰賴校護第一時間施行CPR外，也有賴消防救護人員、急診及加護病房醫療團隊即時接力搶救，共同守住寶貴的生命。

台中市政府消防局第三救災救護大隊赫力高級救護隊。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供