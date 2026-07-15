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面交250萬換幣險遭搶 男拿百萬現鈔拔腿跑遭逮
台北市大安區13日晚間發生虛擬貨幣面交搶奪案，40歲蔡姓女子透過網路聯繫一名自稱幣商的張姓男子，雙方約在大安區忠孝東路三段一帶，以250萬元現金面交兌換虛擬貨幣；交易過程中，張男取得蔡女交付的百餘萬元現金後，竟抱著錢企圖逃離現場，蔡女驚覺呼救，熱心民眾見狀追上前攔人，與趕抵員警合力將張男壓制逮捕。
敦化南路派出所13日晚間9時許接獲報案，指轄內發生疑似搶奪案件，警方立即啟動快打機制，派員趕赴現場處理。
警方調查，蔡女日前透過網路聯繫虛擬貨幣買賣，雙方約定以新台幣250萬元面交兌幣，不料面交時，20歲張男取得蔡女交付的百餘萬元現金後，企圖趁隙離去，蔡女發現後立即呼救，現場民眾聽見後上前追捕，協助警方將人攔下。
員警到場後將張男逮捕，並追回遭搶款項。全案警詢後，依搶奪、詐欺罪嫌將張男移送台北地檢署偵辦。
警方提醒，近期虛擬貨幣面交衍生詐騙、搶奪案件頻傳，民眾若有高額交易需求，應慎選具信譽且安全的交易管道，避免攜帶大筆現金赴約；若對方要求私下面交、臨時更換地點，或交易過程出現異常，應提高警覺並報警。
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