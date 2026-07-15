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轎車自撞分隔島再撞汽車起火 警要查是否毒駕

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東市和生路二段今天凌晨1點許，34歲帥姓男子駕駛的轎車失控撞上道路分隔島後再撞到路邊停放的汽車，轎車起火燃燒，消防局獲報後21分鐘將火勢撲滅，駕駛意識清楚，身上有多處的擦挫傷，無生命危險，沒有酒駕，是否毒駕警方將聲請採樣鑑定，詳細肇事原因由警方釐清。

帥姓男子今天凌晨1點23分駕駛轎車在屏東市和生路二段372號前，先自撞分隔島後再彈到路邊汽車後起火燃燒，屏東縣消防局獲報後，派出3車6人前往搶救，1時44分火勢撲滅，駕駛初步檢查有肢體擦挫傷，意識清楚，送往屏東榮總醫院治療。

警方表示，因肇事者身上有傷勢，先協助其就醫並同時至醫院實施唾液快篩檢測，不過因唾液不足檢測失敗，後續由醫療機關實施檢測，警方將依程序聲請鑑定許可書釐清事故原因。

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屏東市和生路二段今天凌晨1點許帥姓男子駕駛的轎車失控撞上道路分隔島後再撞到路邊停放的汽車，起火燃燒。圖／消防局提供
屏東市和生路二段今天凌晨1點許帥姓男子駕駛的轎車失控撞上道路分隔島後再撞到路邊停放的汽車，起火燃燒。圖／消防局提供

屏東市和生路二段今天凌晨1點許帥姓男子駕駛的轎車失控撞上道路分隔島後再撞到路邊停放的汽車，起火燃燒。圖／消防局提供
屏東市和生路二段今天凌晨1點許帥姓男子駕駛的轎車失控撞上道路分隔島後再撞到路邊停放的汽車，起火燃燒。圖／消防局提供

自撞 失控 屏東 車禍

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