國3燕巢段6車連環撞 大貨車追撞擠扁前車釀3傷

國道3號北上燕巢路段今天上午8時許發生大貨車連續追撞前方車輛事故，導致另外5輛前方車輛受波及，其中一輛自小客車更被當場包夾「擠扁」成廢鐵，車體嚴重變形，事故共造成3人送醫，一度造成後方車流嚴重回堵，直到稍早才恢復正常車流。

國道警方指出，警方是在今天上午8時12分接獲民眾報案，指國道3號北向386公里燕巢路段發生多車連環追撞事故，警方趕抵現場發現，肇事的30歲黃姓男子當時駕駛著營業大貨車行駛於外線車道，疑似因未保持行車安全距離，追撞前方由52歲朱男駕駛的自小客車。

由於撞擊力道猛烈，朱男車輛隨即失控往前，直接推撞前方由40歲張男駕駛的自用小貨車，張男的小貨車承受撞擊後，再度失控推撞前方由54歲萬姓女子駕駛的自小客車，緊接著萬女的車輛再往前推撞45歲曾姓女子駕駛的自小客車；最後曾女的車輛不堪推擠，迎面重重撞上最前方的一輛半聯結車。

連續推撞導致中間幾輛自小客車夾在數輛大、小貨車之間，車體慘遭前後夾擊擠壓，引擎蓋高高隆起、擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，事故更當場造成自小客車駕駛朱男、萬女，以及曾女車上的一名乘客共計3人受傷。

警消接獲通報後，立即派遣多輛救護車與消防車趕往現場救援，所幸3人經初步檢視均為輕傷，當場被送往醫院進行治療與檢查，意識皆清醒、無生命危險。

由於事故占用外線車道與路肩，且受損車輛體積龐大、滿地散落車體碎片，現場隨即出動吊車與大型拖吊車進行排除，一度造成該路段北上車流嚴重受阻，事故現場在上午9時許才完全排除恢復通行。

國道第五公路警察大隊呼籲，高速公路車速極快，駕駛人開車上路時務必保持專注，時刻注意前方路況，並與前車保持適當的行車安全距離，切勿一時疏忽、分心或疲勞駕駛，造成不可挽回的危害。

黑色自小客車被追撞後前後包夾，發生嚴重潰縮變形，所幸車上駕駛輕傷逃過一劫。記者巫鴻瑋／翻攝